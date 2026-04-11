Extremadura registra el doble de accidentes mortales que hace un año

Este 2026 está siendo ya un año trágico en las carreteras extremeñas. Desde que comenzó el año hasta este pasado jueves 9 de abril Extremadura ha registrado ya 10 accidentes de tráfico mortales, que son más del doble de los contabilizados en el mismo periodo de 2025. Y las víctimas también han crecido y casi se han duplicado, con 12 personas fallecidas frente a las 7 registradas hace un año.

En concreto, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) hasta este pasado miércoles 8 de abril se habían registrado este año en la comunidad un total de 9 accidentes mortales que han tenido como consecuencia la muerte de once personas. Pero a estas cifras recogidas hasta el 8 de abril hay que añadir los dos siniestros al volante que también han sido mortales registrados un día después, este pasado jueves 9 de abril y que elevan dos más las víctimas: un hombre de 87 años que viajaba en un vehículo que se salió de la vía y volcó por un terraplén en Benquerencia de la Serena (Badajoz) sobre las 20.30 horas. Ese mismo día otro hombre de 76 años perdía la vida tras volcar su máquina agrícola en Peraleda del Zaucejo (Badajoz), aunque hasta el momento este se considera un accidente laboral y no vial.

La de este jueves fue una jornada trágica en Extremadura, pero lo ha sido toda la semana, después de que la noche del pasado lunes murieran otras tres personas en un mismo accidente en la Ex-102, a la altura del municipio de Abertura (Cáceres). Pasadas las 23.30 horas de la noche, los servicios de emergencia recibían el una llamada alertando de un accidente con dos vehículos implicados. La consecuencia de ese siniestro fue la muerte de dos vecinos de Zorita (Cáceres) de 33 y 66 años que viajaban en uno de los vehículos y de otro hombre de 42 años, vecino de Navalvillar de Pela (Badajoz), que viajaba junto a una mujer de 35 años que resultó herida grave con politraumatismos.

Más de 136.000 desplazamientos

Este siniestro ha sido el más grave ocurrido en la región durante la operación especial de Tráfico en Semana Santa, en la que se registraron un total de 58 accidentes de tráfico en las carreteras extremeñas (doce de ellos fueron en vías urbanas) entre el 1 y el 6 de abril, con más de 136.000 desplazamientos previstos en ese segundo periodo de la festividad. El balance oficial deja 27 personas asistidas y tres fallecidos.

Pero estas cifras no dejan de engordar, lamentablemente. El pasado miércoles 8 de abril también se produjo un importante accidente de tráfico en la carretera N-430 a la altura de Hernán Cortés en el que resultaron heridas de gravedad dos personas, una mujer y un hombre, ambos de 67 años de edad, y en esta misma vía se produjo también un siniestro mortal el pasado 30 de marzo. Una mujer perdía la vida cerca de Rena tras una colisión entre un turismo y un camión a la altura del kilómetro 110. En el siniestro resultaron heridas otras dos personas.

Gráfico. No se incluyen el accidente mortal ocurrido en Extremadura el 9 de abril. / EL PERIODICO

La comparativa nacional

Con los datos recogidos por la Dirección General de Tráfico hasta el pasado 8 de abril, sin sumar los dos accidentes mortales de un día después, Extremadura se coloca como la tercera comunidad española con el mayor aumento de la siniestralidad vial en lo que va de año, solo por detrás de Castilla-La Mancha y Castilla y León con 7 y 6 víctimas mortales más que hace un año. Estas regiones, no obstante, tienen un número de fallecidos mucho mayor en los siniestros ocurridos en sus carreteras este 2026: 20 y 25 respectivamente. La comunidad de Galicia también registra un aumento de una víctima mortal más respecto al mismo periodo de 2025, mientras el resto de regiones españolas experimentan una disminución de sus datos, con Cataluña en cabeza al registrar hasta la fecha 18 siniestros y 20 fallecidos menos que hace un año.

En el conjunto del país, los accidentes mortales han caído un 18% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 244 a 201, y los fallecidos han descendido un 21%: de 271 a 213.