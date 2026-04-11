Extremadura, la segunda comunidad donde más crece la compra de vivienda por extranjeros

Extremadura cerró el segundo semestre de 2025 como una de las autonomías donde más ha avanzado la compraventa de vivienda por parte de extranjeros. El repunte del 13,8% sitúa a la comunidad en segundo lugar nacional, solo por detrás de Castilla-La Mancha, mientras en el conjunto de España las operaciones han bajado un 4,4%.

Por detrás de la región se encuentran Aragón, con un 11%, y Castilla y León, con un 10,4%. En el otro extremo aparecen Madrid, Canarias o Baleares, donde las operaciones retrocedieron con más intensidad.

Para el lector extremeño, el dato tiene una doble lectura. Por un lado, confirma que la comunidad se ha movido a contracorriente en la demanda internacional de vivienda. Por otro, apunta a una presión creciente sobre un mercado que, aunque sigue lejos de los grandes focos del litoral o de Madrid, empieza a mostrar más dinamismo en la entrada de compradores foráneos.

Suben también los precios

Ese mayor movimiento viene acompañado de un encarecimiento. El precio de la vivienda adquirida por extranjeros en Extremadura aumentó un 10,3% interanual en el segundo semestre de 2025, más del doble que la media española, que se situó en el 5%.

8 viviendas visadas al día, el mejor dato de obra nueva en la región desde 2009 / El Periódico

La subida coloca a la comunidad entre las que registraron mayores incrementos de precios para este tipo de operaciones. La estadística del Centro de Información Estadística del Notariado refleja así que en Extremadura hubo más compraventas y, además, a un precio superior al de un año antes.

Bélgica y Marruecos, los perfiles más presentes

Por perfil de comprador, la nacionalidad con mayor peso entre los extranjeros no residentes que adquirieron vivienda en Extremadura fue la belga, con el 12,1% del total de operaciones de ese grupo. Entre los extranjeros residentes, la nacionalidad más numerosa fue la marroquí, con el 23,1%.

Ese reparto dibuja dos realidades distintas. Por un lado, compradores europeos que adquieren vivienda sin residir de forma habitual en la región. Por otro, población extranjera ya asentada en España que accede al mercado residencial extremeño, en muchos casos ligada a trayectorias de arraigo laboral y familiar.

Un mapa todavía pequeño, pero en crecimiento

En términos absolutos, Extremadura sigue lejos del volumen de compraventas extranjeras que concentran la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña o Madrid. Sin embargo, el crecimiento porcentual revela que la comunidad gana terreno en ese mercado.

Ese avance puede tener explicación en varios factores: precios todavía comparativamente contenidos, disponibilidad de vivienda en determinadas zonas y un interés creciente por territorios con menor saturación que los grandes destinos tradicionales.