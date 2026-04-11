La Policía recuerda a los extremeños que ya pueden identificarse con el DNI en el móvil y usarlo igual que el físico

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos extremeños que ya pueden utilizar el DNI en el teléfono móvil como medio válido de identificación presencial en toda España a través de la aplicación MiDNI, una herramienta que entra en una nueva fase justo un año después de la aprobación del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril.

La principal ventaja práctica del sistema es clara: el ciudadano puede identificarse con la misma validez que con el documento físico en numerosos trámites cotidianos, pero mostrando solo los datos imprescindibles en cada caso. Esa posibilidad permite ganar comodidad, reforzar la privacidad y evitar llevar siempre encima el carné en formato tradicional.

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Qué se puede hacer ya con MiDNI

Con esta aplicación, cualquier persona con el DNI en vigor puede acreditar presencialmente su identidad desde el teléfono móvil, siempre que cuente con conexión de datos. El sistema sirve para registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, confirmar la mayoría de edad, recoger paquetería, retirar medicamentos en farmacias o realizar compras de entradas y billetes nominativos en las que se exige identificar al titular.

También puede utilizarse en gestiones presenciales ante notario, en trámites con la administración y en actuaciones administrativas en universidades y centros docentes, además de en controles de acceso a edificios o locales de espectáculos.

La clave: enseñar solo lo necesario

Uno de los puntos fuertes de MiDNI es su funcionamiento por niveles de información. Según explica la Policía Nacional a través de un comunicado, la aplicación permite elegir entre tres modalidades antes de mostrar la acreditación: la opción DNI Edad muestra fotografía, nombre y confirmación de mayoría de edad. La modalidad DNI Simple añade apellidos, sexo y validez del documento. Y la versión DNI Completo incluye todos los datos que aparecen en el carné físico.

Ese filtro permite que el usuario no tenga que exhibir información innecesaria en situaciones cotidianas, algo especialmente útil en accesos, compras o verificaciones rápidas.

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Cómo funciona el sistema

Una vez elegido el nivel de información, la aplicación genera un código QR temporal firmado por la Policía Nacional. Ese código, visible durante unos segundos, puede ser escaneado por otro dispositivo con MiDNI instalada o a través del verificador habilitado en la web oficial.

La verificación se realiza en tiempo real, lo que permite comprobar que los datos son auténticos en ese mismo instante. Además, la aplicación no almacena la identidad del ciudadano en el teléfono del verificador, un elemento que refuerza la seguridad del proceso.

Qué se necesita para activarlo

Para disponer del DNI digital es necesario contar con el documento físico en vigor, completar el registro previo y activar la aplicación. Ese registro puede hacerse por internet, en la web oficial de MiDNI, en los puntos de actualización de documentación de las comisarías, en las unidades de documentación y en ayuntamientos con PAD.

Después, el usuario tiene que descargar la aplicación, introducir el número del DNI y el número de soporte, crear una contraseña y confirmar la operación mediante un código recibido por SMS.

Aceptación obligatoria en entidades públicas y privadas

La Policía recuerda además que las entidades públicas y privadas deben haberse adaptado durante estos doce meses al periodo transitorio previsto en la norma. Superado ese plazo, MiDNI se consolida como un medio plenamente válido de identificación presencial, por lo que su aceptación ya debe formar parte del funcionamiento ordinario de esos servicios.