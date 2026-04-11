Telefónica estrena en Extremadura sus drones 5G guiados en remoto para prevenir incendios

Telefónica ha lanzado en España su nuevo servicio comercial de drones pilotados en remoto en tiempo real para empresas y administraciones públicas, una solución apoyada en tecnología 5G, inteligencia artificial y edge computing que ha tenido una de sus primeras aplicaciones en Extremadura, en concreto en Cuacos de Yuste, con un proyecto orientado a la prevención, monitorización, detección y respuesta temprana ante incendios forestales.

La compañía ha presentado este sistema como una iniciativa "pionera" y "única en España", al sostener que es el único operador de telecomunicaciones capaz de ofrecer este servicio de forma integral, de extremo a extremo. La propuesta se dirige a sectores como la industria, la energía, la logística o las administraciones públicas, con usos ligados a la vigilancia, la inspección de infraestructuras y la gestión de emergencias ambientales.

En el caso extremeño, el proyecto desarrollado en La Vera sitúa a la región como uno de los primeros escenarios reales en los que Telefónica ha desplegado esta tecnología. La iniciativa se ha puesto en marcha en colaboración con la Junta de Extremadura y se centra en mejorar la capacidad de reacción ante posibles incendios forestales en una zona especialmente sensible por su valor ambiental y por el riesgo que cada campaña de calor acecha al norte cacereño.

Uno de los pilotos profesionales del servicio T-Space de Telefónica en la sala de control. / Telefónica

Cuacos de Yuste, uno de los primeros despliegues reales

El sistema funciona a partir de la detección de un foco de calor. En ese momento, los bomberos forestales contactan con los pilotos que Telefónica tiene en su centro de control para activar en remoto el vuelo del dron situado en el punto de operación de Cuacos de Yuste.

En cuestión de minutos, el aparato despega, se aproxima al lugar en el que se ha localizado la incidencia y transmite las primeras imágenes en tiempo real a través de la red 5G. Esa respuesta inmediata permite a los equipos de extinción valorar la situación sobre el terreno, decidir si deben movilizar efectivos y determinar si el dron debe regresar a su base o mantenerse en vuelo monitorizando la zona.

La experiencia desarrollada en Extremadura se convierte así en una de las muestras más visibles del aterrizaje práctico de esta tecnología. No se trata solo de una presentación corporativa, sino de una herramienta con aplicación directa sobre el terreno en un ámbito, el de los incendios, en el que los primeros minutos resultan decisivos.

Un centro en Madrid para operar drones a distancia

El servicio se coordina desde T-Space, un nuevo espacio que Telefónica ha habilitado en su Centro Nacional de Supervisión y Operación (CNSO), en Aravaca (Madrid). Desde allí, pilotos profesionales de la compañía operan los drones de forma segura y a distancia, sin necesidad de desplazarse físicamente a cada misión.

La operadora plantea con este sistema un cambio de modelo respecto a la operativa tradicional, en la que el piloto debía acudir al lugar del vuelo, tramitar permisos específicos y realizar evaluaciones previas del entorno antes de poner en marcha la misión. Con esta nueva fórmula, Telefónica busca reducir tiempos, simplificar la activación del servicio y mejorar la capacidad de respuesta.

Uno de los pilares técnicos de la solución es la tecnología "Drone in a Box", una especie de nido de drones que permite automatizar el despegue, el aterrizaje y la recarga del aparato. Eso hace posible que el dron esté preparado en el lugar de la misión y pueda entrar en acción de forma inmediata cuando se detecta una incidencia.

5G, inteligencia artificial y centros de datos de proximidad

A esa base se suma la conectividad 5G de Telefónica, que permite vuelos a larga distancia, control continuo del dron y transmisión de vídeo en tiempo real gracias a la alta velocidad y la baja latencia de esta red. La compañía añade además su despliegue de 17 nodos de edge computing en España, microcentros de datos que facilitan el análisis rápido y seguro de las imágenes captadas.

Sobre esa infraestructura se incorporan también herramientas de visión por computador reforzadas con inteligencia artificial, así como funcionalidades como el network slicing, con el que se priorizan comunicaciones, y entornos de APIs de planificación y conectividad para mejorar la seguridad y optimización de los vuelos.

Todo ello se integra en un servicio que Telefónica Empresas comercializa bajo dos modalidades. La primera, "Flight as a Service", está pensada para clientes que ya cuentan con dron y necesitan que la operadora se encargue del pilotaje en remoto. La segunda, "Drone as a Service", incluye además el aparato, sus sensores y el procesamiento de la información recogida. En ambos casos, la compañía asume también la gestión de los permisos de vuelo.

Extremadura, escaparate de una tecnología con aplicación inmediata

La elección de Cuacos de Yuste como uno de los primeros puntos de despliegue no es casual. Extremadura reúne condiciones en las que esta tecnología puede mostrar con claridad su utilidad: amplias superficies rurales, zonas forestales de gran valor natural y un riesgo recurrente de incendios durante buena parte del año.

El proyecto desarrollado en La Vera convierte a la comunidad en uno de los territorios en los que Telefónica quiere demostrar el valor añadido de una herramienta que promete rapidez, precisión y capacidad de reacción. En una emergencia forestal, disponer en pocos minutos de imágenes aéreas en directo puede ayudar a decidir con mayor criterio si hay que movilizar medios, qué dimensión tiene el foco y cómo evoluciona la situación.

La operadora ha señalado que, por el momento, ha formado a 12 pilotos y cuenta con drones desplegados en cuatro entornos distintos, una cifra que prevé ampliar en función de la demanda. En ese mapa inicial, Extremadura ocupa ya un lugar destacado.

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Un servicio con vocación nacional

Más allá del caso cacereño, Telefónica quiere escalar este servicio a todo el país y presentarlo como una solución útil para empresas y administraciones que necesiten una gestión remota, autónoma, segura y eficiente de drones conectados. La compañía enmarca esta apuesta en el nuevo escenario regulatorio europeo, que permite el desarrollo de operaciones BVLOS (más allá del alcance visual directo del piloto) y que abre la puerta a un uso más amplio de aeronaves no tripuladas en tareas de inspección, seguridad y vigilancia.