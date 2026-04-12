Cáceres encumbra a Cotrina y equilibra el peso tradicional de Badajoz en el PSOE extremeño

Álvaro Sánchez Cotrina se convirtió ayer en el nuevo líder del PSOE de Extremadura tras imponerse en las primarias con una ventaja más amplia de la prevista. Es el cuarto dirigente de los socialistas extremeños en cuatro décadas y el primer militante cacereño que alcanza la secretaría general del partido. El mapa de apoyos deja además una lectura política nítida, ya que su fortaleza en la provincia de Cáceres fue decisiva, al tiempo que logró equilibrar el peso tradicional de Badajoz en el PSOE extremeño.

El alcalde de Salorino consiguió 3.848 votos (59,34%) frente a los 2.637 (49,66%) de la diputada autonómica Soraya Vega, en una jornada con una participación del 72,45%. Ese resultado rompe una dinámica histórica en una federación en la que la provincia pacense, con mayor censo de militantes, había marcado hasta ahora el paso en los procesos internos.

Cabe destacar que cotrina no solo cimentó su victoria en un respaldo muy sólido en el norte de la región, sino también en una estrategia de alianzas que le permitió abrirse camino en agrupaciones de gran influencia fuera de su provincia. A su candidatura se incorporaron el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade.

El nuevo líder socialista ganó con claridad en Mérida, una de las agrupaciones con más peso del partido, donde obtuvo 227 votos frente a 76 de Soraya Vega. También se impuso de forma rotunda en Olivenza, con 76 apoyos frente a 10. Son dos plazas que refuerzan la idea de que su candidatura no se limitó a cerrar filas en su provincia, sino que logró extender apoyos en enclaves políticamente relevantes para construir una mayoría más transversal.

Provincia de Cáceres

Con todo, fue en la provincia cacereña donde Cotrina construyó la base decisiva de su victoria, ya que arrasó con el 83,73% de los apoyos, al sumar 2.157 votos frente a los 419 de Vega, quien solo consiguió imponerse en cuatro municipios muy concretos: Alcántara, Aldeacentenera, Madrigalejo y Navas del Madroño. En el resto del mapa provincial se impuso el dirigente cacereño, que convirtió ese territorio en el gran motor de su triunfo.

Ese dominio se sostuvo además en resultados muy contundentes en algunas de las agrupaciones más relevantes de la provincia. En la capital cacereña ganó por 265 votos a 58; en Coria, por 64 a 15; y en Miajadas rozó el pleno con 84 apoyos frente a 3. También venció de manera sólida en Plasencia, donde logró 114 votos frente a 33. Asimismo, obtuvo amplias mayorías en Trujillo, Moraleja o Salorino, su localidad, donde se impuso por 44 a 1.

Provincia de Badajoz

La lectura de Badajoz, sin embargo, también resulta clave para explicar el desenlace. Vega ganó en esa provincia con 2.218 sufragios y el 56,74%, además de hacerse con agrupaciones importantes, como Villanueva de la Serena, Almendralejo, Herrera del Duque o Valverde de Leganés. La parlamentaria también venció en Quintana de la Serena y Calamonte, resultados que apuntalan su fortaleza en buena parte del mapa pacense.

Sin embargo, Cotrina logró amortiguar esa desventaja con victorias de gran valor político en ciudades y municipios de peso. Además de Mérida y Olivenza, se impuso por la mínima en las localidades de Don Benito, con 59 votos frente a 57, y ganó también en Montijo y Zafra. En este sentido, resulta muy significativo que en Badajoz capital, Vega tan solo pudo aventajarle en tres votos, con 159 frente a 156.

Con este resultado, Cotrina asume el liderazgo del partido en un momento especialmente delicado para los socialistas extremeños, todavía inmersos en la reconstrucción tras el batacazo electoral del pasado 21 de diciembre y la posterior salida de Miguel Ángel Gallardo. El siguiente paso será el 16º Congreso Extraordinario que el PSOE celebrará el 25 de abril, una cita en la que el nuevo líder deberá empezar a traducir su victoria en una nueva dirección y en un proyecto de integración para el partido.