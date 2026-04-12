Análisis del resultado de las primarias
Cáceres encumbra a Cotrina y equilibra el peso tradicional de Badajoz en el PSOE extremeño
El alcalde de Salorino arrasa en la provincia cacereña, con el 83,73% de los apoyos
Gana de manera holgada en Mérida y en Badajoz capital, donde Soraya Vega solo le aventaja en tres votos
Álvaro Sánchez Cotrina se convirtió ayer en el nuevo líder del PSOE de Extremadura tras imponerse en las primarias con una ventaja más amplia de la prevista. Es el cuarto dirigente de los socialistas extremeños en cuatro décadas y el primer militante cacereño que alcanza la secretaría general del partido. El mapa de apoyos deja además una lectura política nítida, ya que su fortaleza en la provincia de Cáceres fue decisiva, al tiempo que logró equilibrar el peso tradicional de Badajoz en el PSOE extremeño.
El alcalde de Salorino consiguió 3.848 votos (59,34%) frente a los 2.637 (49,66%) de la diputada autonómica Soraya Vega, en una jornada con una participación del 72,45%. Ese resultado rompe una dinámica histórica en una federación en la que la provincia pacense, con mayor censo de militantes, había marcado hasta ahora el paso en los procesos internos.
Cabe destacar que cotrina no solo cimentó su victoria en un respaldo muy sólido en el norte de la región, sino también en una estrategia de alianzas que le permitió abrirse camino en agrupaciones de gran influencia fuera de su provincia. A su candidatura se incorporaron el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade.
El nuevo líder socialista ganó con claridad en Mérida, una de las agrupaciones con más peso del partido, donde obtuvo 227 votos frente a 76 de Soraya Vega. También se impuso de forma rotunda en Olivenza, con 76 apoyos frente a 10. Son dos plazas que refuerzan la idea de que su candidatura no se limitó a cerrar filas en su provincia, sino que logró extender apoyos en enclaves políticamente relevantes para construir una mayoría más transversal.
Provincia de Cáceres
Con todo, fue en la provincia cacereña donde Cotrina construyó la base decisiva de su victoria, ya que arrasó con el 83,73% de los apoyos, al sumar 2.157 votos frente a los 419 de Vega, quien solo consiguió imponerse en cuatro municipios muy concretos: Alcántara, Aldeacentenera, Madrigalejo y Navas del Madroño. En el resto del mapa provincial se impuso el dirigente cacereño, que convirtió ese territorio en el gran motor de su triunfo.
Ese dominio se sostuvo además en resultados muy contundentes en algunas de las agrupaciones más relevantes de la provincia. En la capital cacereña ganó por 265 votos a 58; en Coria, por 64 a 15; y en Miajadas rozó el pleno con 84 apoyos frente a 3. También venció de manera sólida en Plasencia, donde logró 114 votos frente a 33. Asimismo, obtuvo amplias mayorías en Trujillo, Moraleja o Salorino, su localidad, donde se impuso por 44 a 1.
Provincia de Badajoz
La lectura de Badajoz, sin embargo, también resulta clave para explicar el desenlace. Vega ganó en esa provincia con 2.218 sufragios y el 56,74%, además de hacerse con agrupaciones importantes, como Villanueva de la Serena, Almendralejo, Herrera del Duque o Valverde de Leganés. La parlamentaria también venció en Quintana de la Serena y Calamonte, resultados que apuntalan su fortaleza en buena parte del mapa pacense.
Sin embargo, Cotrina logró amortiguar esa desventaja con victorias de gran valor político en ciudades y municipios de peso. Además de Mérida y Olivenza, se impuso por la mínima en las localidades de Don Benito, con 59 votos frente a 57, y ganó también en Montijo y Zafra. En este sentido, resulta muy significativo que en Badajoz capital, Vega tan solo pudo aventajarle en tres votos, con 159 frente a 156.
Con este resultado, Cotrina asume el liderazgo del partido en un momento especialmente delicado para los socialistas extremeños, todavía inmersos en la reconstrucción tras el batacazo electoral del pasado 21 de diciembre y la posterior salida de Miguel Ángel Gallardo. El siguiente paso será el 16º Congreso Extraordinario que el PSOE celebrará el 25 de abril, una cita en la que el nuevo líder deberá empezar a traducir su victoria en una nueva dirección y en un proyecto de integración para el partido.
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- La Junta ya tiene a su nombre los 50 pisos de la Guardia Civil para destinarlos a viviendas sociales en Badajoz
- Absuelto en Badajoz un hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón
- Arranca este jueves en Badajoz la Feria del Mueble y la Decoración con nuevos concursos y talleres
- Denuncian a una TEI del colegio de Cerro Gordo de Badajoz por presuntos malos tratos
- La Crónica de Badajoz estrena este viernes el nuevo espacio semanal 'A pie de calle'
- Adjudicada la obra para el traslado del centro de salud de Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz
- El colegio Luis de Morales de Badajoz celebra su 50 aniversario recordando su historia en un acto conmemorativo