Extremadura contiene el golpe del gasto médico, pero el dentista sigue marcando la mayor brecha

Extremadura ha contenido en 2025 el impacto del gasto médico mejor que el conjunto del país, pero la salud bucodental ha seguido marcando la mayor brecha en los hogares de la comunidad. El módulo de salud de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) deja resultados con matices: la asistencia médica ha ganado peso en el bolsillo de las familias respecto a 2022, aunque la región sitúa esta presión por debajo de la media española; los medicamentos han mantenido una carga relevante en el presupuesto de las casas; y el dentista ha continuado siendo el gasto sanitario más difícil de asumir.

En concreto, el 7% de los hogares extremeños consideró en 2025 que los gastos en asistencia sanitaria, incluidos médico de familia y especialistas, supuso una carga pesada. El porcentaje subió frente al 5,6% de 2022, aunque se mantuvo por debajo del 7,6% de 2017. La comparación nacional avala esa idea de contención relativa en la región, porque en España el esfuerzo económico en sanidad ha pesado de forma severa en el 8,4% de los hogares, por encima del 7,0% de 2022 y también del 7,2% de 2017.

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Además, el 24,1% de las familias extremeñas entiende que este gasto supone una carga razonable, mientras el 63,9% afirma que no le ha supuesto ninguna carga. Otro 5,2% señala que no ha tenido este tipo de desembolso.

Los medicamentos mantienen un peso relevante

El gasto en medicamentos también ha seguido ocupando un espacio importante en el presupuesto familiar. En Extremadura, el 6,2% de los hogares percibió en 2025 ese coste como una carga pesada, por encima del 5,0% de 2022. Aun así, la cifra ha quedado ligeramente por debajo de la media española, situada en el 6,7%.

Junto a ello, el 43,9% de las familias extremeñas considera que el coste de los medicamentos supone una carga razonable, mientras el 44,8% asegura que no constituye ninguna carga. Otro 5,1% afirma que no ha consumido medicamentos. La estadística refleja así un gasto muy extendido y cotidiano, aunque con un impacto desigual según la capacidad económica de cada hogar.

El dentista sigue siendo el gran muro

La mayor dificultad ha vuelto a aparecer en la asistencia dental. El 14,1% de las familias extremeñas ha señalado que este gasto generó una carga pesada en 2025. El dato mejoró frente al 17,0% de 2022 y quedó lejos del 20,9% de 2017, pero aun así ha seguido siendo el porcentaje más alto de los tres grandes bloques sanitarios analizados.

A ese grupo se sumó otro 33% que consideró que el dentista genera una carga económica razonable. Solo el 19,6% dijo que no le acarreó ninguna carga, mientras otro 33% no incurrió en gasto dental en el último año. Ese dato puede responder a una ausencia de necesidad, pero también a aplazamientos o renuncias en un servicio que continúa dependiendo en gran medida del bolsillo.

En el conjunto de España, el 18,7% de los hogares considera que pagar el dentista ha sido una carga pesada en 2025, por encima del 17,0% de 2022, aunque por debajo del 24% de 2017. Extremadura ha vuelto a quedar por debajo de la media, pero el mensaje principal no cambia: la salud bucodental sigue siendo la frontera económica más visible.

La renta sigue marcando diferencias

Los datos nacionales del INE han mostrado que la desigualdad económica no solo influye en cuánto pesa un gasto, sino también en el acceso real a determinados servicios sanitarios. Así, en 2025, el 81,3% de las personas de 16 o más años acudió al médico de familia en los 12 meses previos a la entrevista, el 58,7% visitó a un especialista y el 55,0% fue al dentista. Son porcentajes que han superado en 3,7, 2,9 y 3,1 puntos, respectivamente, los registrados en 2022.

Sin embargo, esa mejora apenas ha mostrado diferencias por renta en las visitas al médico de familia: acudieron el 79,3% de las personas con ingresos bajos, frente a el 81,2% de las de ingresos altos. La distancia sí se ha abierto en el especialista y, sobre todo, en el dentista. Entre quienes tienen mayores ingresos, el 68,1% visitaron al especialista en el último año, frente al 50,4% de quienes cuentan con menos renta. En atención dental, la brecha fue todavía más clara: el 67,4% de las personas con ingresos altos acudió a consulta, frente al 42,3% de las de ingresos bajos.

La desigualdad también se nota en la salud

La encuesta también ha reflejado diferencias en algunos indicadores de salud. La obesidad afecta al 17,3% de las personas de 16 o más años con menores ingresos, 6,5 puntos más que entre las de mayores rentas. Son datos nacionales que además reflejan que el tabaquismo diario alcanza al 15,9% de las personas con ingresos más bajos, frente al 11,5% de las de ingresos más altos.

Por debajo de la media, pero dentro del problema

Extremadura aparece por debajo de la media española en carga severa por asistencia médica, medicamentos y dentista. Pero esa posición algo más favorable no ha borrado el diagnóstico principal: cuidarse sigue costando dinero y ese esfuerzo se concentra sobre todo en los gastos menos cubiertos y en los hogares con menos margen.