Extremadura, potencia en renovables, se queda a la cola en autoconsumo

Extremadura se ha hecho fuerte en el mapa energético nacional. En 2025 ha batido su máximo histórico de generación eléctrica, con 31.328 GWh, lo que la ha situado como la tercera comunidad del país en producción total, solo por detrás de Cataluña y Andalucía. Además, ha cerrado el ejercicio con un récord de 16.413 GWh de generación renovable, un 3,1% más, y la energía verde ya representa el 52,4% de toda la electricidad producida en la región. La fotovoltaica, con 10.746 GWh, y la hidráulica, con 3.879 GWh, han sido los grandes motores de ese avance.

Pero toda esa potencia choca con una debilidad que deja al descubierto el informe sobre autoconsumo de Opina 360. Porque el autoconsumo no mide cuánta energía de las grandes plantas se queda en Extremadura, sino la electricidad que hogares, empresas, explotaciones agrarias o edificios públicos generan para su propio uso, normalmente con placas instaladas en tejados, cubiertas o espacios próximos. Y ahí la comunidad aparece en el extremo opuesto de la tabla.

| / Informe OPINA 360

Extremadura solo destina al autoconsumo el 2% de toda la energía renovable que genera y apenas el 1,1% de su producción eléctrica total. Es decir, es una de las regiones que más electricidad verde produce, pero una de las que menos ha desarrollado todavía el consumo directo de esa energía a pequeña y mediana escala.

Una potencia eléctrica con poco autoconsumo

La paradoja gana fuerza cuando se pone en contexto. Extremadura no solo está en el podio nacional de la fotovoltaica, sino que además ha aumentado en 2025 su potencia renovable en 733 megavatios, de los que 674 corresponden a solar fotovoltaica. Con ello, la comunidad ha alcanzado los 12.051 MW verdes, y las renovables ya suponen el 85,6% del parque generador regional. En el reparto nacional de potencia instalada, ocupa el cuarto lugar del país, con el 11,6% del total.

Sin embargo, esa fuerza no se traduce después en autoconsumo. Extremadura ha cerrado 2025 con 237 MW de potencia renovable instalada en autoconsumo, apenas el 2,6% del total nacional. Y ese dato, puesto en relación con todo su parque verde, refleja mejor que ningún otro la distancia: esos 237 MW apenas equivalen al 2% de toda su potencia renovable.

La comunidad ha crecido con fuerza en grandes instalaciones y en producción a gran escala, pero no al mismo ritmo en placas sobre cubiertas industriales, naves, viviendas, fincas o edificios públicos. Produce mucho. Consume poco en proximidad.

Tercera en solar, última en abastecimiento propio

El contraste se ve todavía mejor en la energía generada. Extremadura ha producido 336 GWh renovables en autoconsumo durante 2025, frente a los 16.413 GWh de generación verde convencional y a los 31.328 GWh de producción eléctrica total. De ahí salen los dos porcentajes que resumen la brecha: ese 2% sobre el total renovable y el 1,1% sobre toda la electricidad generada.

El resultado es llamativo porque la comunidad ha sido la tercera de España en producción fotovoltaica, con esos 10.746 GWh, solo por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha. Entre las tres concentran más del 70% de toda esta energía en el país. Extremadura está, por tanto, entre los grandes territorios solares de España, pero no entre los que más han extendido el autoconsumo.

| / Informe OPINA 360

Ese es el nudo de la información. La región ha consolidado un modelo energético muy potente en generación, pero todavía débil cuando se trata de que esa fuerza llegue de forma directa al tejido local, a los hogares y a las empresas.

Todo fotovoltaico

El informe añade otro dato relevante: todo el autoconsumo generado en Extremadura procede de la fotovoltaica. Los 336 GWh registrados en 2025 tienen origen solar. No hay un peso apreciable de otras fuentes en esta parte del sistema.

De esa energía, 244 GWh se han destinado al consumo directo y 91 GWh se han vertido a la red. El retrato es claro: incluso el poco autoconsumo que hay en la región descansa completamente sobre el sol.

Eso deja una lectura doble. Por un lado, confirma el enorme peso de la fotovoltaica en el modelo energético extremeño. Por otro, muestra que el gran despliegue solar de la comunidad sigue concentrado sobre todo en la producción a gran escala, no en instalaciones próximas al consumidor.

Más renovables, pero menos retorno directo

El problema no está en la falta de capacidad. Extremadura ha ganado peso año tras año en el sistema eléctrico nacional. Ha batido récords, ha aumentado su parque renovable, ha escalado posiciones en generación total y se ha afianzado entre las comunidades clave de la transición energética. Incluso seis territorios, entre ellos Extremadura, han aportado el 82,8% de toda la energía verde generada en España en 2025. Los datos colocan a la comunidad entre las primeras del país en generación total, en fotovoltaica y en potencia renovable instalada.

La cuestión es otra: la transición energética no acaba de llegar de forma holgada a los tejados de los hogares, de los polígonos, del campo o de los edificios públicos. Ahí Extremadura sigue muy atrás. En una región donde la energía verde ya supone más de la mitad de toda la electricidad generada, esa sigue siendo la gran asignatura pendiente.