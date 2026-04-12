Perera, Talavante y Ortega por la Puerta Grande

Ficha del festejo FLOS TOROS: 6 toros de Buenavista, sobrero el sexto, de parejas hechuras y manejables en conjunto. Bravo y noble el 1°; noble el 2°; con genio el 3°; encastado el 4°, se le dio la vuelta al ruedo; justo de raza el 5°; a menos el 6°. LOS DIESTROS: Miguel Ángel Perera, de verde esmeralda y oro. Dos pinchazos y estocada desprendida (Palmas tras aviso); estocada desprendida (Dos orejas tras aviso). Alejandro Talavante, de berenjena y oro. Estocada atravesada (Oreja); dos pinchazos y estocada (Oreja). Juan Ortega, de caldero y oro. Estocada desprendida (Palmas); gran estocada (Dos orejas). LA PLAZA: Don Benito, algo más de media plaza cubierta. Los tres toreros salieron a hombros.

Quince años hace que se inauguró la bella plaza de Don Benito y para la ocasión se anunciaba un cartel de postín, con tres toreros que, tras pasear seis orejas y brindar una buena tarde de toros, abrieron la Puerta Grande.

De armónicas hechuras era el toro que abrió el festejo, que tomó con celo en capote de Miguel Ángel Perera y se fue corrido al caballo para tomar una vara con clase. Vuelta de campana del animal al salir del caballo y buen tranco en banderillas.

Con suavidad llevaba Perera al animal hacia delante y rematando por arriba dió comienzo a su faena. En redondo, le dejaba la muleta puesta, series ligadas por ambos pitones, un punto rebrincado el de Buenavista, defecto que fue limando el torero para seguir el astado el engaño con nobleza, poco a poco acortando la distancia. Faena larga de acusada templanza. Dos pinchazos y estocada desprendida, dobló de bravo el toro en el tercio. Palmas.

Terciado el segundo, embistió sin fijeza al capote de Alejandro Talavante, clavó los pitones en el ruedo y se dio una vuelta de campana. Mansote en el caballo, se fue largo en las chicuelinas del quite.

Entendió Talavante que no andaba el astado sobrado de fuerzas e inició su faena por alto para seguir con muletazos salerosos de rodilla genufleza por ambos pitones. Al natural, dos series de buen trazo, tenía recorrido y buen son el animal. Por ambas manos desgranó una faena ligada a un toro que tuvo nobleza. Oreja.

Toro chico el tercero, se quedaba corto en el capote de Juan Ortega y apretó por un solo pitón en el caballo.

Por alto, muletazos de tanteo en el inicio de faena del diestro sevillano y pronto en la segunda raya, erguido, asentado y con naturalidad ligó una serie muy rematada. Que los toros cambian a lo largo de su lidia se vio con este burel pues comenzó a defenderse. Genio palpable. Juan Ortega lo llevó por ambos pitones sin lucimiento. Estocada desprendida.

De espectacular capa, castaño girón, el cuarto, se quedaba corto en el capote de Miguel Ángel Perera. Brindis al público y muletazos de tanteo por alto. Arreciaba el viento, con la diestra Perera le daba sitio en el cite, unos seis metros, para seguir en redondo. Lo palpable era cómo tiraba del astado y se lo llevaba atrás, le dejaba la muleta en la cara y ligaba tanda tras tanda de mucho primor. Era el torero quien hacía mejor al toro recordando al Perera de magnífico concepto y sobrada técnica. Tenues los toques y firmeza en el estar, se lo pasaba cerca, faena a más. Dos orejas y vuelta al ruedo al toro.

De desordenada embestida el quinto en el capote de Alejandro Talavante, empujó en el caballo por un solo pitón.

En el tercio comenzó Talavante la faena. Ayudados por alto y pronto en redondo, el astado no se iba de la muleta, defecto que fue corrigiendo el torero. Pero tenía un virtud y es que era obediente a los toques. Merito el del diestro de hacer embestir a un toro tan justito de raza. Faena muy larga en extremo meritoria por la sabiduría y destreza técnica, mal rematada con la espada.

Muy chico el sexto, sobrero, que se quedaba corto en el capote de Juan Ortega. Desordenada lidia, fue corrido al caballo y dos veces más por su cuenta.

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Bello el inicio de faena del torero sevillano, con esos muletazos cambiados por uno y otro pitón de rodilla genuflexa. Siguió en redondo, buena colocación, se lo pasaba cerca, corría la mano con limpieza y componía la que era una bella figura. Antes de seguir al natural improvisó unos muletados, ahora sí, rodilla en tierra de soberbia torería. Toro a menos y detalles, como el molinete belmontino. Gran estocada y dos orejas que le permitieron la salida a hombros.