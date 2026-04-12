Los tres retos que decidirán el futuro del nuevo líder del PSOE extremeño

Superada la batalla interna, Álvaro Sánchez Cotrina, el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, apenas tendrá margen para celebrar la victoria. El relevo llega en un momento de máxima exigencia, con una federación aún golpeada por la crisis abierta tras el desplome electoral de diciembre y con varios frentes de gran calado por delante. No se trata solo de ordenar el partido, sino de devolverle iniciativa en un escenario inestable y con citas decisivas en el horizonte.

El primer reto está en la propia Junta de Extremadura. PP y Vox negocian contrarreloj un posible acuerdo de gobierno y el desenlace condicionará desde el primer minuto el papel del nuevo líder socialista. Si hay pacto, el PSOE deberá ejercer la oposición ante un Ejecutivo nacido de una negociación forzada y con una estabilidad por demostrar. Y si vuelve a fracasar, el escenario cambiaría por completo: Extremadura podría verse abocada a unas nuevas elecciones en junio, lo que obligaría al nuevo secretario general a pilotar casi de inmediato una campaña autonómica.

Fuerza territorial

El segundo desafío, menos vistoso pero seguramente más decisivo, pasa por reconstruir el músculo territorial del partido. La gran fortaleza del PSOE extremeño ha sido siempre su red municipal, su implantación local y su capacidad de estar presente en pueblos y ciudades a través de alcaldes, concejales y agrupaciones. Ahí se medirá de verdad la recuperación. Las municipales de 2027 serán la gran prueba para comprobar si el nuevo liderazgo logra reactivar a la militancia, recuperar votantes y devolver al partido esa conexión con la calle que se ha debilitado en los últimos meses.

El tercer frente apunta a los comicios generales. El desgaste del PSOE a nivel nacional, la falta de nuevos presupuestos y la tensión del bloque de gobierno dibujan un contexto incómodo también en Extremadura. El nuevo líder tendrá que sostener la moral interna y evitar que ese cansancio termine erosionando aún más a una federación ya tocada. Su reto no será solo unir al partido, sino conseguir que vuelva a ilusionar.