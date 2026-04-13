Solo el 15% de los aspirantes aprueba las oposiciones de celador del SES

Ha ocurrido con los médicos y ha vuelto a suceder con los celadores. Las oposiciones de Servicios Extremeño de Salud (SES) están teniendo muy pocos aprobados en determinadas categorías. Si en la de médico se han llegado a quedar vacantes más de 150 plazas en varias especialidades, este lunes se conocían los resultados de los exámenes de la categoría de celador y se vuelve a repetir la tendencia. En este caso no se quedan plazas vacantes porque los aprobados superan ampliamente la oferta, sin embargo, teniendo el cuenta el volumen de aspirantes presentados, la cifra de suspensos es llamativa: solo ha aprobado el examen el 15,3% de los opositores.

En concreto, para optar a las 170 plazas ofertadas de esta categoría se inscribieron más de 9.000 personas de las que finalmente solo acudieron a las pruebas realizadas el domingo 25 de enero un total de 5.359 personas, de las que solo han aprobado 821, según los resultados publicados por el SES este lunes, lo que supone apenas el 15,3%. Por turno de acceso, hay 782 aspirantes que han superado el examen para las 121 plazas del turno libre y otros 39 opositores que han aprobado por el turno de discapacidad, con 30 plazas ofertadas. Por la vía de promoción interna había otras 19 plazas, pero ningún aspirante ha superado la prueba, por lo que esos puestos pasaran a la oferta general.

Protestas de los celadores

La cifra de aprobados, por tanto, es muy baja y así parece que lo esperaban los propios aspirantes que se concentraron tras el examen, el pasado 12 de febrero en distintos puntos de la región, para denunciar que el examen fue «humillante». Por un lado, al día siguiente de la prueba se denunció una posible «filtración» o «custodia negligente» del examen, ya que el mismo día del examen se encontraron en el canal público de Telegram la publicación de un archivo muy similar a la prueba realizada, antes del plazo oficial en el que el SES debía haber público el examen.

Vídeo | Los celadores extremeños piden unas oposiciones "justas" y valoración / El Periódico

Posteriormente, conformaron una plataforma con más de 1.200 integrantes y se concentraron para exigir unas oposiciones más justas con un temario acorde a sus funciones diarias, menos «ambiguo» y con más peso en la nota final. Durante las protestas aseguraron que el examen del pasado 25 de febrero fue «humillante» y también reclamaron que se valore y reconozca también su trabajo: «somos invisibles para todo el mundo, pero somos imprescindibles», aseguraban entonces.

Por su parte, desde el SES aseguraron entonces que no tenían constancia de ninguna «filtración» y que la convocatoria se realizó «con plena transparencia y máximo rigor, garantizando el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad de las personas aspirantes».