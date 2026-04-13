Un equipo específico valorará a las víctimas del amianto en Extremadura y sus efectos: fibrosis pulmonar, cáncer o daño pleural

La Consejería de Salud creará un equipo de valoración de víctimas del amianto en Extremadura, un grupo de profesionales encargado de diagnosticar, comprobar y certificar a A las personas afectadas por la exposición a este material, con el objetivo de que reciban el certificado de patologías relacionadas con su exposición, requisito imprescindible para acceder a las indemnizaciones del Fondo de Compensación que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La exposición al amianto o asbesto, un material utilizado durante décadas como aislante o recubrimiento en el sector de la construcción o en componentes de vehículos, conlleva un alto riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares o cánceres como consecuencia de la inhalación de fibras de asbesto. Su uso está totalmente prohibido en España desde el año 2002, pero muchos ciudadanos aún están expuestos a él debido a que sigue estando presente en las cubiertas de edificios públicos y propiedades particulares.

Con esta medida la región cumple la normativa estatal que establece la compensación a víctimas del amianto en los ámbitos laboral, doméstico o ambiental, una decisión que fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta norma también regula el procedimiento para la emisión del certificado necesario para acreditar estas enfermedades derivadas del material.

Así lo recoge el Diario Oficial de Extremadura (DOE) este lunes, en una resolución en la que se explica que este equipo estará integrado por personal especializado en salud pública, laboral y ambiental y dependerá de la Dirección General de Salud Pública. Esos profesionales serán los encargados del diagnóstico y la valoración de la enfermedad, su calificación y revisión, así como la determinación de su causa o del fallecimiento de las personas afectadas por exposición al amianto. Y también elaborarán el dictamen que sirva de base para la emisión del certificado de diagnóstico de patologías derivadas de la exposición a este material.

Un plazo de tres meses para resolver las solicitudes

Las personas afectadas podrán presentar sus solicitudes a través del registro electrónico de la Junta de Extremadura o en cualquiera de las oficinas habilitadas, acompañadas de la documentación exigida por la normativa estatal. Se establece un plazo máximo para resolver y notificar la emisión del certificado será de tres meses desde la presentación de la solicitud.

Hay que recordar que en el desarrollo de la ley de 2022 que crea un fondo de compensación para las víctimas de amianto, se establecen los requisitos y se regula, mediante decreto, el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto.

A pesar de la gravedad de las enfermedades relacionadas con el amianto, también conocido como asbesto, este material se ha utilizado ampliamente en todo el mundo, y se cree que la mayoría de los edificios anteriores a la década de 1980 lo contenían.

En Extremadura todavía quedan numerosos inmuebles con este material, para lo cual existe un plan de retirada por parte de la Junta de Extremadura dotado de un total de 200.000 euros que cuenta con dos líneas, una para la retirada del amianto que cubre el 85% del coste y otra segunda línea para la instalación de medidas de protección.

Enfermedades relacionadas

La exposición al amianto está relacionada con el desarrollo de distintas enfermedades pulmonares como son la asbestosis, fibrosis pulmonar crónica y progresiva que causa cicatrización del tejido, dificultad para respirar, tos y crepitaciones pulmonares; así como derrame pleural benigno, que ocasiona acumulación de líquido en la pleura. También se asocia a distintos tipos de cáncer como es el cáncer de pulmón, el de laringe, el de ovarios o el mesotelioma maligno.