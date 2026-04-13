Extremadura reclama a Hacienda las entregas a cuenta tras recibir 29 millones menos al mes de lo anunciado

La Junta de Extremadura ha reclamado al Ministerio de Hacienda la actualización de las entregas a cuenta de 2026 después de constatar que la comunidad está recibiendo 28,95 millones de euros menos al mes que lo anunciado inicialmente por el propio departamento ministerial. La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha trasladado esta petición al ministro Arcadi España a través de una carta remitida este lunes.

Según ha expuesto el Ejecutivo regional, el Ministerio comunicó el 17 de noviembre de 2025 que Extremadura percibiría este año 4.481,93 millones de euros, lo que equivalía a 373,49 millones mensuales. Sin embargo, esa previsión se vio alterada el 24 de diciembre de 2025, con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 16/2025, que fijó las entregas a cuenta en 344,54 millones al mes.

"El Congreso de los Diputados no convalidó este Decreto y tampoco lo ha hecho con el Decreto-ley 2/2026 de 3 de febrero que llevó también esta actualización", ha indicado la consejera, "esto ha provocado que durante los meses de enero, febrero y marzo hayamos recibido 86,86 millones de euros menos".

De la cifra comunicada a la cantidad finalmente abonada

La reclamación de la Junta se apoya en la diferencia entre la cantidad adelantada por Hacienda en noviembre y la que finalmente se ha venido aplicando desde comienzos de año. Esa distancia asciende a 28,95 millones de euros cada mes, una merma que, según el Gobierno extremeño, ya ha tenido impacto directo sobre la tesorería autonómica.

El Ejecutivo regional insiste en que la referencia válida debe ser la comunicada oficialmente en noviembre, al entender que esa era la previsión trasladada a las comunidades autónomas para el ejercicio 2026.

Un desfase de 86,86 millones en solo tres meses

La Junta sostiene que esa reducción mensual ya ha tenido consecuencias visibles en el arranque del ejercicio. Entre enero y marzo, Extremadura ha dejado de percibir 86,86 millones de euros, de acuerdo con las cuentas presentadas por la Consejería de Hacienda.

La advertencia va más allá del primer trimestre. Manzano ha explicado que, si no se produce una actualización y se aplican las previsiones ligadas a la prórroga presupuestaria estatal, la comunidad podría pasar a ingresar en torno a 297 millones de euros al mes, una cantidad todavía más baja que la actual.

"Extremadura va a recibir 297 millones de euros mensuales, es decir, 76,49 millones de euros menos al mes que lo comunicado en noviembre de 2025", ha señalado la consejera.

La Junta alerta del impacto sobre las finanzas públicas

La titular extremeña de Hacienda en funciones ha advertido de que prolongar esta situación durante todo el año podría tener consecuencias de calado para las cuentas autonómicas. En la carta enviada al Ministerio, la Junta sostiene que la falta de actualización de las entregas a cuenta puede generar efectos "relevantes e irreversibles" sobre las finanzas públicas.

"No se trata de dinero del Estado sino de ingresos tributarios de los ciudadanos cuya titularidad corresponde a las comunidades autónomas según el sistema de financiación", ha señalado al tiempo que ha destacado que "no se trata de una concesión política sino de una obligación técnica para garantizar que los impuestos pagados por la ciudadanía se transformen oportunamente en servicios públicos de calidad".

Con ese argumento, el Ejecutivo autonómico trata de subrayar que no está reclamando fondos extraordinarios, sino recursos que considera propios dentro del sistema de financiación.

El precedente del endeudamiento y los intereses

La Junta ha recordado además que la no actualización de las entregas a cuenta ya provocó en ejercicios anteriores tensiones de tesorería que obligaron a recurrir al endeudamiento. De hecho, la Consejería de Hacienda presentó el año pasado un requerimiento al Ministerio por haber tenido que asumir 993.296,38 euros en intereses entre 2023 y 2024 debido al retraso en esa actualización.

Ese precedente refuerza ahora la ofensiva del Ejecutivo extremeño, que reclama al Gobierno central una actuación urgente para restablecer la cuantía anunciada en noviembre: 4.481,93 millones de euros en 2026, a razón de 373,49 millones mensuales. La Junta sostiene que, si no se corrige la situación, Extremadura verá limitada su capacidad financiera en un año especialmente delicado.