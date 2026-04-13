Ocho viviendas visadas al día, el mejor dato de obra nueva en Extremadura desde 2009

La demanda para comprar casa en España continúa aumentando. Una señal clara del interés creciente que existe por adquirir vivienda es el progresivo aumento de los precios que revelan los diferentes informes estadísticos o de portales inmobiliarios, que periódicamente hacen seguimiento de la situación del sector. Fotocasa, por ejemplo, recogía hasta febrero un 7,4% de alza anual de media en Extremadura, con ciudades como Almendralejo (16,8%), Cáceres (13,4%) y Mérida (12,3%) superando los dos dígitos de avance, y Badajoz, con un 9,1%, acercándose mucho a esa frontera.

Pisos en construcción. / El Periódico

Un encarecimiento que no ha sido obstáculo para que sigan al alza las compraventas o la constitución de hipotecas. Los datos de estas últimas se situaron el año pasado por encima del 20% de auge en la región, conforme a las respectivas estadísticas que publican notarios y registradores.

Del lado de la oferta

¿Y qué está ocurriendo del lado de la oferta? Los documentos del Banco de España apuntan a un déficit acumulado entre la creación de hogares y la vivienda nueva terminada en los últimos años, lo que mantiene la presión de la demanda. Extremadura, en concreto, acumula ya más de una década con stock nulo de vivienda nueva (para establecerlo, se considera el diferencial respecto a las existencias que había el 1 de enero de 2004, que no se ha movido desde 2014). En 2009, cerca de cuatro de cada diez compraventas que se cerraban en la comunidad autónoma (37,5%) eran de inmuebles de nueva construcción. En 2025, la proporción no llegó al 13%.

Tercer año de crecimiento

Aquí, uno de los indicadores que permiten apreciar la reactivación del mercado son los visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos, que en Extremadura completaron en 2025 su tercer año de subida consecutivo. Fueron en total 2.951 viviendas visadas, sumadas las unifamiliares y las edificadas en bloque, un 42,1% de incremento en apenas un año (en 2024 fueron 2.077). El dato es más del doble que dos cursos antes (en 2023 se situaron en 1.307) y el más elevado en la comunidad autónoma desde 2009, cuando quedaron algo por debajo de las 4.300. No obstante, permanece a un mundo todavía de los certificados que se contabilizaban en pleno frenesí constructivo hace dos décadas. Solo durante el penúltimo mes de 2007 las viviendas visadas superaron a las de todo el año pasado (3.117 en los 30 días de ese noviembre). También hay que tener en cuenta otra cuestión: de este volumen de viviendas, las que vayan a destinarse a la venta (que no sean de autopromoción, por ejemplo) aún tardarán bastante tiempo en estar finalizadas.

Plazos

Fuentes de la Confederación de Empresarios de la Construcción (CNC) de Extremadura recuerdan que desde que se obtiene el visado hasta la obtención de la licencia «pueden pasar tres meses, siempre que no haya incumplimientos». Luego, entre la licencia y el comienzo de los trabajos, seis meses más. A partir de ahí, «una obra de 20 viviendas puede estar, según los materiales que emplees, entre un mínimo de 24 meses y los 36 meses», puntualizan.

No todas se hacen

Asimismo, desde esta patronal de la construcción se apunta un factor más a considerar: muchas obras visadas «no se inician una vez que se conoce el presupuesto real. Solo hay que comparar lo visado con los finales de obra».

La construcción de vivienda nueva crece a un 20% en España, pero solo representa el 10% de las ventas totales, destacaba un informe del comparador hipotecario iAhorro publicado en el último trimestre del año pasado. La escasez de suelo urbanizable, los largos plazos y la burocracia dificultan que la construcción de casas pueda responder al ritmo de la demanda, se argumentaba en él.

Por provincias, 1.715 viviendas visadas en 2025 están situadas en la de Badajoz (+31,3% sobre las 1.306 de 2024); y en la de Cáceres se proyectaban 1.236 (+60,3% en comparación con las 771 del ejercicio precedente).

Tipología de la vivienda

Por tipología de la vivienda visada, el grueso (más de dos tercios, el 70,3%) corresponde a casas en bloque. Es en este capítulo donde la progresión anual resulta más destacada respecto a 2024, con un 56,7%, hasta las 2.076. Los proyectos de unifamiliares también avanzaron en número, pero de una forma mucho más suave: de 751 a 873, un 16,2%. En ambos casos, el dato de superficie fue también mayor que el año anterior: se pasó de 106,3 a 111,1 metros cuadrados por inmueble en las unifamiliares y de 179,7 a 182,6 metros cuadrados en las distribuidas en edificios.