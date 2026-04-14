Los castillos y alcazabas de Extremadura: guardianes del pasado y emblemas de su historia

La memoria de Extremadura se disemina por su territorio conformando un paisaje excepcional, una singularidad patrimonial en la que se licúa los cambios históricos, sociales y hasta políticos vividos a lo largo de siglos. Esa evocación protagoniza el pasado, una herencia a proteger y transmitir como legado para las próximas generaciones.

De este pretérito surgen en lontananza construcciones, torres y murallas testigos de luchas, de conquistas y reconquistas, reflejos vívidos de las mil y una batallas de los extremeños.

Para descubrir aquellas remotas épocas, la Junta de Extremadura invita a un paseo por el pasado extremeño a través de su legado histórico en piedra constituido por fortalezas, castillos y alcazabas. Conforman un atractivo turístico integrado en rutas de viaje, cultura e historia.

Provincia de Badajoz

Alcazaba de Badajoz

1.200 metros de muralla y ocho hectáreas de superficie. Es la alcazaba árabe más grande de Europa. Data de la época almohade (siglos XII y XIII) y en ella se encuentran la torre de la Atalaya (conocida como Espantaperros) y el Museo Arqueológico Provincial ubicado en el palacio de los Condes de Roa

Alcazaba de Mérida

El emir omeya Abderramán II decidió su construcción en el año 835 y fue la primera alcazaba levantada por los musulmanes en la Península Ibérica. Cuenta con un gran foso, excepto en el lado del Guadiana. También destacan sus 25 torres y el aljibe con piezas romanas y visigodas.

Castillo de Burguillos del Cerro

De origen musulmán, aunque los templarios lo conquistó en 1230. Se caracteriza por su planta cuadrangular con dos torres principales (parda y de homenaje) y tres pequeñas. Cuenta con un patio de armas con habitaciones y aljibe, además foso cegado.

Castillo de Feria

La torre de homenaje de esta construcción es un ejemplo de la arquitectura gótica militar y, actualmente, acoge el Centro de Interpretación del Señorío de Feria.

Castillo de Luna (Alburquerque)

Su construcción data del siglo XIII y jugó un papel estratégico por su cercanía a Portugal. Contaba con cuatro recintos defensivos que hacían de él una fortaleza inexpugnable. Su nombre se debe a Álvaro de Luna, maestre de la Orden de Santiago y condestable de Castilla.

Castillo de Medellín

Fortaleza musulmana del siglo X, que destruyó en el siglo XIV Pedro I el Cruel y recuperó el infante Sancho de Castilla. Cuenta con un doble perímetro amurallado con puertas, murallas, garitas, torres, patios interiores, parroquia, aljibe y otras estancias. Lo más característico es su teatro romano, en el que se representan obras del Festival de Mérida.

Castillo de Miraflores (Alconchel)

Lo construyeron los árabes, pero el rey portugués Afonso Henriques ordenó su reconstrucción en el siglo XII y se consolidó gracias a los caballeros templarios. Cuenta con una torre de homenaje, un patio de armas, aljibes, mazmorras, capilla, entre otras estancias. Ahora alberga el Centro de Interpretación de las Fortificaciones del Gran Lago de Alqueva.

Castillo de Nogales

Data del siglo XV y se ubica en un cerro. Dispone de una torre de homenaje rodeada por una muralla. Ha jugado gran protagonismo en los enfrentamientos entre los portugueses y los franceses.

Castillo de Olivenza

El rey Alfonso IX cedió Olivenza a la Orden del Temple como agradecimiento por la colaboración en la conquista de Badajoz y los caballeros construyeron esta fortaleza, que tiempo después pasó a manos lusas y el rey Dinis en 1298 la amuralló. La torre de homenaje data de 1488 gracias a la intervención del monarca Joao II. En el siglo XV era la más alta de Portugal con casi 40 metros. El MuseoEtnográficoo Extremeño González Santana se ubica en el alcázar.

Castillo de Puebla de Alcocer

El maestre de la Orden de Alcántara, Gutierre de Sotomayor, recibió en el siglo XV la villa de Puebla de Alcocer y ordenó la construcción del castillo sobre los restos de la antigua fortaleza. Desde su torre de homenaje se divisa el embalse de La Serena y La Siberia.

Castillo de Segura de León

La Orden de Santiago se encargó de su edificación entre los siglos XIII y XIV, convirtiéndose en la morada de los comendadores de la Encomienda Mayor de León y, posteriormente, de sus administradores hasta 1833. Se conservan una capilla, una mazmorra y varias habitaciones. Como en la mayoría de las fortificaciones, la torre de homenaje se convierte en el elemento más sobresaliente. Además, este castillo cuenta con una leyenda: una señora berberisca del castillo rompería su encantamiento si conseguía contar las estrellas del cielo. Noche tras noche, comenzaba desde el levante al poniente, pero siempre le sorprendía la mañana sin haber terminado de contarlas.

Provincia de Cáceres

Castillo de Belvís de Monroy

Durante la Reconquista, el rey Sancho IV decidió la construcción de esta edificación en el siglo XIII. En ella convergen varios estilos: medieval, gótico, plateresco y barroco. Además, fue testigo de las disputas entre las familias Monroy y Belvís, que terminaron con el casamiento de los hijos. Quedan dos torres que se integran en la plaza de Monroy.

Castillo de Granadilla

Esta alcazaba representa uno de los atractivos de Granadilla, que se fundó en el siglo IX y desalojado en la década de los 60 del siglo XX por la construcción del embalse de Gabriel y Galán. Su origen se remonta al siglo XIII, aunque la Casa de Alba, propietaria de la villa, se encargó de la edificación de la fortaleza y su muralla en el siglo XV. Según Turismo Extremadura, destacan su esbeltez y la simetría de sus formas.

Castillo de Jarandilla de la Vera

Actualmente, alberga el Parador de Turismo, pero en el siglo XV los condes de Oropesa promovieron su construcción y el rey Carlos V se alojó en él durante tres meses en 1557 antes de retirarse al Monasterio de Yuste. En el edificio se aprecia tres recintos cuadrangulares, un puente levadizo que da acceso al establecimiento hotelero, un patio y una espaciosa galería gótica de dos plantas.

Castillo de Montánchez

El cuerpo principal de esta ciudadela demuestra su origen romano, mientras que el resto data del siglo XII cuando los almohades ocuparon la zona. De esta época se conservan tres aljibes. Paso el tiempo, y ya en poder cristiano y el mandato de la Orden de Santiago, se añaden nuevos elementos como la muralla, la torre de homenaje, las bodegas, el estanque en el exterior y la ermita del siglo XVII.

Castillo de Santibáñez el Alto

Edificación árabe reconstruida en los siglos XI y XII gracias a los caballeros de la Orden del Pereiro, primero, y luego de Alcántara. Todavía se conserva parte de la torre principal desde la que se contempla la Sierra de Gata.

Castillo de Trevejo

Esta ciudadela jugó un papel destacado hasta la Guerra de la Independencia (1808-1814) para controlar los valles occidentales de la Sierra de Gata. Por ello, los franceses la destruyeron y evitar así que se convirtiera en refugio de los guerrilleros. Sus orígenes se remontan al siglo XII. Alfonso VII de León conquistó la fortaleza a los musulmanes y se la entregó a la Orden del Temple.

Castillo de Trujillo

Se erige sobre el cerro Cabeza del Zorro, formando parte de los límites amurallados de Trujillo. Según Turismo Extremadura, pertenece al grupo de fortalezas del califato de Córdoba como la de Mérida. Se divide en dos espacios: la alcazaba, de planta casi cuadrada, con ocho torres y dos puertas, y la albacara, de planta poligonal irregular con torres. Todo ello demuestra que se trata de un castillo militar.