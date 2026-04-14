Cotrina plantea un cambio "profundo" en el PSOE de Extremadura para "ganar" los comicios de 2027

Álvaro Sánchez Cotrina quiere que su llegada a la secretaría general del PSOE de Extremadura abra una nueva etapa en el partido. Tras imponerse el pasado sábado en las primarias con el 58% de los votos frente a la diputada autonómica Soraya Vega, el nuevo líder socialista plantea una "importante renovación" en la futura Ejecutiva regional y un cambio de fondo en la organización para volver a hacer del PSOE una fuerza competitiva en las elecciones de 2027. Su propósito, según sostiene, pasa por “cambiar a fondo” el partido, “conectarlo nuevamente con la calle” y reconstruir un proyecto capaz de ilusionar de nuevo a la ciudadanía.

Ese horizonte electoral convive, además, con la incertidumbre del presente político extremeño. Cotrina asegura que, si PP y Vox no logran cerrar un acuerdo de gobernabilidad y la comunidad termina abocada a una repetición electoral, el PSOE estaría preparado para afrontarla "como un cohete". A su juicio, el proceso interno ya ha servido para “engrasar la maquinaria territorial”, movilizar a la militancia y poner al partido en disposición de competir en un escenario inmediato, sin perder de vista que “el objetivo” de fondo es “ganar en el 27”.

Propondrá a Vega incorporarse al equipo que salga del próximo congreso regional

Blanca Martín y Manuel José González Andrade también tendrán cabida en el nuevo tiempo político

El dirigente encara esta nueva responsabilidad "plenamente satisfecho" por el resultado obtenido en las primarias y por el respaldo cosechado en prácticamente todas las agrupaciones locales, aunque pone el acento, sobre todo, en el peso político y orgánico del cargo que acaba de asumir. Además de convertirse en el cuarto líder del PSOE regional en 40 años es el primero nacido políticamente en la provincia de Cáceres, una circunstancia que le hace "especial ilusión", pero que interpreta también como una responsabilidad añadida.

Pese a ello, Cotrina rechaza leer esta nueva etapa en clave territorial y deja claro que no quiere ni localismos ni provincianismos dentro de la formación. Su intención, según explica, es borrar esa “línea imaginaria” que a veces ha separado a Cáceres y Badajoz en la política extremeña. Frente a esa división, reivindica una organización cohesionada, con una mirada regional y una identidad común. “No quiero un PSOE con C de Cáceres ni con B de Badajoz, quiero uno con E de Extremadura”, sostiene en declaraciones a este diario.

Cambio en la Ejecutiva

El secretario general anuncia una "renovación profunda" en la futura Ejecutiva regional, con el horizonte puesto en el 16º Congreso Extraordinario Regional, en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del PSOE extremeño y que se celebrará el próximo 25 de abril en Mérida. Su intención es combinar algunas voces "con experiencia" con una presencia mayoritaria de perfiles nuevos, muchos de ellos procedentes del trabajo discreto y "anónimo" en agrupaciones locales. También anticipa una dirección más reducida, en línea con el compromiso adquirido durante el proceso interno.

Más allá de los nombres, Cotrina plantea una renovación “de modos, de formas y de rostros”. Aspira a rodearse de personas que, además de conocer el partido, sepan leer la sociedad actual, comunicar de otra manera y trasladar la política a un terreno más útil y cercano. "Voy a tratar también de conjugar todo eso con la unidad y el equilibrio necesario de todas las sensibilidades del partido para que nos pongamos a trabajar en serio y que todo el mundo se sienta representado en esa Ejecutiva", señala.

En ese esfuerzo por coser el partido, propondrá a Vega incorporarse al equipo que salga del próximo congreso regional, después de un proceso de primarias que reivindica como respetuoso y útil para ofrecer una imagen sólida del partido ante la militancia y la ciudadanía. También da por hecho que sensibilidades representadas por referentes como Blanca Martín o Manuel José González Andrade, que se incorporaron a su candidatura, tendrán cabida en el nuevo tiempo político.

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina. / CARMEN HIDALGO

Su planteamiento, en todo caso, va más allá de la reorganización interna. Cotrina insiste en que las elecciones "no se ganan solo con los 10.000 militantes del partido", sino siendo capaces de convencer de nuevo a los extremeños que en anteriores citas confiaron en el PSOE y ahora se han quedado en casa. Por eso quiere abrir de inmediato una agenda de diálogo con colectivos sociales, asociaciones y sociedad civil, convencido de que el partido debe volver a ser una “herramienta útil” para transformar la vida de la gente.

Reconectar con la calle

El nuevo líder socialista atribuye su victoria a la demanda interna de un liderazgo con “capacidad para ilusionar”, con “la ambición de pisar el barro” y de recorrer el territorio para hablar no solo a los militantes, sino también al conjunto de la ciudadanía. A su juicio, buena parte de quienes participaron en el proceso interno vieron en su candidatura una opción capaz de “proyectar esperanza” y de responder a lo que “pide la calle”.

En cuanto a la relación con Ferraz, sostiene que ha hablado con la secretaria de Organización nacional, Rebeca Torró, pero todavía no ha podido hacerlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En todo caso, resta trascendencia a ese contacto y deja claro que su preocupación inmediata está en Extremadura. Según manifiesta, lo importante ahora no es tanto la interlocución con Madrid como mantener “engrasada la maquinaria territorial”, ya que esa "su obsesión", y responder a la confianza que han depositado en él.

De hecho, Cotrina atribuye parte de la pérdida de apoyo del PSOE extremeño a la desconexión con una parte del electorado y a una excesiva institucionalización del partido, hasta el punto de que “si tú abandonas la calle, la calle te abandona a ti”. Frente a esa situación, plantea un PSOE más pegado al terreno, menos encerrado en la lógica institucional y más atento a los problemas concretos de los ciudadanos, con una política "de las pequeñas cosas" que permita recuperar la confianza y volver a conectar con la gente para estar en disposición de disputar el Gobierno de la Junta de Extremadura.