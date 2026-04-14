El encarecimiento de los carburantes lleva la inflación en Extremadura a su nivel más alto en casi dos años

El efecto del conflicto en oriente medio ya se deja notar con claridad en el coste de la vida para los hogares extremeños. El inicio de la guerra en el Golfo Pérsico se trasladó, de inmediato y con mucha fuerza, al precio de los carburantes de automoción y ese impacto se refleja en los datos del IPC que este martes ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, la inflación anual repuntó el mes pasado hasta el 3,5% en Extremadura, su mayor nivel en cerca de dos años (desde el 3,6% de mayo del 2024 y empatando con la de junio de ese año) y una décima por encima de la media nacional, que se fue del 3,4%. La inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,9% anual.

Con el diesel que ha llegado a situarse por encima de los dos euros el litro en buena parte de las gasolineras españolas, el principal responsable de este empeoramiento de la inflación es el apartado de transportes (4,6% de avance en términos anuales). También tuvo una repercusión significativa el grupo de vestido y calzado, con una tasa mensual del 6,6% en marzo, debido al inicio de la nueva temporada de primavera-verano.

Alimentos, moderados de momento

Para los artículos de alimentación y bebidas no alcohólicas la variación anual marcó un 2,4% y respecto a febrero el comportamiento fue positivo para los bolsillos de los hogares (-0,7%). No obstante, huevos (20,8%), carne de vacuno (12,4%) y pescado fresco y congelado (10,3%) se mantienen por encima de los dos dígitos de encarecimiento en el último año.

En cuanto a la vivienda, si bien retrocedió en la comunidad autónoma respecto al segundo mes del año (-0,4%), en estos doce meses se ha encarecido un 5,3%. Detrás de este comportamiento alcista están los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025, y los de los combustibles líquidos, que subieron mientras que el año anterior bajaron, precisó el INE.

Valoración del ministerio

El Ministerio de Economía ha valorado este martes en un comunicado que el plan de respuesta del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Irán está diseñado para que el 'shock' sobre los precios de la energía no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo. "Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza", ha añadido Economía, que señala además que la electricidad está actuando como "amortiguador", gracias al peso de las renovables en el mix. "La apuesta de España por las renovables -que fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019- es un escudo frente al impacto de la guerra", ha sostenido el ministerio.

En lo que respecta a los alimentos, el departamento que dirige el extremeño Carlos Cuerpo ha destacado que la inflación interanual de este grupo se moderó cinco décimas, hasta el 2,7%, por las frutas frescas y los huevos (que caen en términos mensuales), estableciendo "un mínimo desde hace un semestre".

UGT Extremadura

Para UGT Extremadura, sin embargo, este escenario, y el peligro de que el aumento de precios de los productos energéticos se contagie a otros componentes de la cesta de la compra “supone un riesgo evidente para el crecimiento económico, el empleo y la renta de las familias trabajadoras”. Es lo que ha asegurado a través de un comunicado de prensa, en el que también ha aducido que el comportamiento al alza de la inflación subyacente “confirma que las tensiones inflacionistas no son coyunturales, sino que presentan un carácter más sostenido en el tiempo”.

En este contexto, UGT Extremadura ha insistido en que “la negociación colectiva debe incorporar de forma generalizada cláusulas de garantía salarial que permitan ajustar automáticamente los sueldos a la evolución de los precios”. A su juicio, “estas herramientas son esenciales para evitar que la inflación, que no ha sido provocada por las personas trabajadoras, recaiga nuevamente sobre ellas”.

CCOO pide medidas de apoyo

También desde CCOO de Extremadura se ha alertado “de que la escalada del precio de los combustibles provocada por las guerras en Oriente Medio está ya impactando de manera directa la economía de las familias extremeñas y acabarán teniendo efectos perjudiciales también para el empleo”. En una nota, este sindicato ha considerado que las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno para frenar el auge de los carburantes “no han sido suficientes para paliar este incremento, que terminará arrastrándose a todos los productos de la cesta de la compra”.

Por este motivo, CCOO ha reclamado actuaciones de apoyo directo a las familias como la gratuidad del transporte público y la limitación de los precios de alquiler, al tiempo que instado “al arco parlamentario a que convalide el decreto de la vivienda aprobado por el Gobierno y a las patronales a negociar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para corregir el poder adquisitivo a través de subidas salariales y reducción de jornada laboral.