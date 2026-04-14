Promoción agroalimentaria
Extremadura lleva 50 empresas al Salón Gourmets y reivindica el ibérico con sello Dehesa de Extremadura
La región participa en IFEMA con un espacio agrupado de unos 600 metros cuadrados y una amplia representación de productos agroalimentarios
Extremadura participa en el Salón Gourmets 2026, que se celebra en IFEMA Madrid, con 50 empresas agroalimentarias en un espacio agrupado de unos 600 metros cuadrados. En este marco, la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura ha presentado los datos de la última campaña del ibérico amparado por este sello de calidad.
En la rueda de prensa han participado el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano; el presidente de la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, Francisco Javier Morato; y el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo.
El ibérico, eje de la presentación
Durante el acto, Mendiano ha destacado la calidad del producto y el valor que aporta la certificación, al asegurar que los procesos de trazabilidad y seguridad contribuyen a que el consumidor perciba su nivel de excelencia.
Además, ha subrayado la importancia de que las empresas formen parte de figuras de calidad como las denominaciones de origen, al considerar que suponen una garantía para el mercado y un elemento de diferenciación en sectores altamente competitivos.
La presencia extremeña en esta feria incluye una representación diversa del sector agroalimentario. El jamón, el vino, otros productos ibéricos y el aceite de oliva concentran buena parte de la oferta, junto a quesos, especias, aceitunas, miel y elaborados gourmet.
La certificación como argumento de mercado
Según se ha señalado durante la comparecencia, la participación regional en el certamen busca acompañar tanto a las empresas que acuden por primera vez como a las ya consolidadas, con el objetivo de facilitar su acceso a nuevos mercados y favorecer oportunidades comerciales.
La programación de Extremadura en Salón Gourmets 2026 se completa con actividades vinculadas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, así como con un espacio expositivo orientado a reforzar la relación entre territorio, paisaje y origen del producto.
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