Felcode aprueba las bases de la 20ª edición de Voluntarios Expertos y refuerza su hoja de ruta internacional en Extremadura

La Junta Directiva del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha aprobado en Badajoz las bases de la convocatoria de la 20ª edición del Programa Voluntarios Expertos, uno de los principales instrumentos de cooperación técnica municipal del fondo, en una reunión en la que también se ha repasado la actividad internacional desarrollada durante el último año.

Sobre la mesa han estado algunos de los asuntos que marcarán los próximos meses en la agenda del Felcode, una entidad que agrupa a cerca de 200 ayuntamientos socios.

Entre los puntos abordados figura la convocatoria de la próxima Asamblea General Ordinaria de Socios, prevista en la localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra a finales de mayo o principios de junio. En esa cita se someterán a consideración cuestiones como el estado de cuotas, las altas y bajas de socios y el balance de actuaciones desarrolladas por el fondo en el último ejercicio.

La 20 edición de Voluntarios Expertos

Uno de los acuerdos más relevantes de la sesión ha sido la aprobación de las bases de la nueva convocatoria del Programa Voluntarios Expertos, que alcanza este año su vigésima edición y cuya publicación está prevista para la próxima semana.

El programa se ha consolidado con el paso de los años como una de las iniciativas más reconocibles de Felcode en el terreno de la cooperación técnica municipal, al facilitar el intercambio de conocimiento entre administraciones locales y entidades de América Latina. La efeméride tendrá además un acto conmemorativo previsto para el 24 de noviembre en Cáceres, una fecha con la que el fondo quiere dar visibilidad a dos décadas de trabajo continuado.

El secretario del fondo, Alfonso Beltrán, ha subrayado durante la sesión la necesidad de visibilizar el papel de los municipios en este ámbito y ha puesto el acento en el compromiso del municipalismo extremeño.

Balance de actividad y nuevas alianzas

La Junta Directiva ha repasado también algunas de las actuaciones más destacadas impulsadas en el último año. Entre ellas figuran las misiones técnicas en terreno, como la realizada en Bolivia el pasado febrero por el presidente de Felcode, las asistencias técnicas a entidades locales de América Latina y la próxima puesta en marcha de la tercera edición de un curso de gestión de residuos sólidos en Honduras.

Ese balance se completa con el avance de nuevas alianzas estratégicas. Según se expuso en la reunión, Felcode firmará próximamente convenios con el Ministerio de Turismo de Uruguay y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de ese país, en una línea de trabajo con la que el fondo busca reforzar la presencia exterior de la cooperación descentralizada extremeña.

20 años de Voluntarios Expertos

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y de la vicepresidenta primera del fondo y presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto.

Morales ha afirmado que la cooperación descentralizada atraviesa "un buen momento" y ha señalado que, a su juicio, "por primera vez un gobierno nacional está teniendo en cuenta este modelo", algo que interpreta como un reconocimiento al trabajo desarrollado desde el ámbito local.

Raquel del Puerto ha expresado la necesidad de que las dos diputaciones provinciales sigan manteniendo las políticas de cooperación internacional.