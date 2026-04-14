El Sepad oferta más de 230 contratos temporales de hasta seis meses en Extremadura

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) oferta más de 230 plazas temporales, con contratos de hasta seis meses, para reforzar y asegurar la atención en centros 24 horas en Extremadura. La medida busca asegurar la cobertura asistencial, especialmente de cara al verano. Este

Según los datos trasladados por la administración autonómica, más de 80 de estas plazas corresponden a personal de enfermería, mientras que el refuerzo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) ya está cubierto al 100%. En el caso de enfermería, la cobertura alcanza actualmente el 75%.

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha reconocido este martes que el sistema ha tenido dificultades recientes para cubrir determinados perfiles, especialmente el de Enfermería. "El año pasado hubo un déficit de cobertura en algunos perfiles", ha dicho a los medios.

En este contexto, la Junta solicitó a Función Pública la posibilidad de ampliar la duración de los contratos de refuerzo, que habitualmente eran de dos meses, hasta un máximo de seis. "Nos han dado la autorización y ya se han lanzado", ha afirmado.

El objetivo de esta medida es garantizar la estabilidad en los centros 24 horas del Sepad, especialmente en un periodo como el verano, cuando se incrementan las necesidades asistenciales y las dificultades para cubrir turnos.

García Espada ha explicado que, aunque la mayoría de los contratos son de seis meses, algunos tendrán menor duración en función de las necesidades específicas planteadas por cada centro.

Más financiación y plazas para dependientes

Por otro lado, la consejera ha anunciado la aprobación de una partida de más de 41 millones de euros destinada a financiar plazas residenciales, de centros de día y de centros de noche para personas mayores dependientes en Extremadura.

Según ha detallado, esta inversión permitirá incorporar 44 nuevas plazas en centros de día y 197 plazas residenciales adicionales en instalaciones gestionadas por ayuntamientos, además de aumentar la financiación por plaza, que pasa de 13.000 a 14.000 euros.

Asimismo, la Junta ha incrementado el porcentaje de financiación autonómica de estas plazas, que ha pasado del 50% en 2023 al 57% en 2026, en una progresión que busca reforzar la red pública de atención a la dependencia.

"Cumplimos con hechos lo que esperan los extremeños, que es mejorar la vida de las personas que necesitan estos recursos", ha concluido García Espada.