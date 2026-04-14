Vox quiere gobiernos autonómicos con el PP de cuatro años "con sus cuatro presupuestos", y medidas contra la "invasión migratoria"

Vox ha reclamado este martes que los acuerdos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León desemboquen en gobiernos autonómicos de cuatro años, "con sus cuatro presupuestos" y con un paquete de medidas pactadas que incluya actuaciones contra la "invasión migratoria", una exigencia que la formación considera "prioritaria". Al mismo tiempo, el PP ha defendido que las conversaciones avanzan "con buen ritmo" y que los pactos de investidura se cerrarán tan pronto "como los plazos apremien", con el 4 de mayo como fecha clave en Extremadura.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado en rueda de prensa que las negociaciones con los populares "siguen adelante" y que la voluntad de su partido pasa por alumbrar ejecutivos "estables y duraderos" en las tres comunidades.

"Las negociaciones siguen adelante y nuestra voluntad es que salga adelante un Gobierno estable, duradero, que dure lo que tiene que durar, que son los cuatro años, con sus cuatro presupuestos y con sus medidas pactadas con el Partido Popular".

En paralelo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha rebajado cualquier sensación de inmediatez, aunque ha dado por encarriladas las conversaciones. Según ha dicho, el PP está "en camino" de presidir las tres comunidades y los acuerdos llegarán cuando lo exijan los tiempos parlamentarios.

La inmigración, una exigencia central para Vox

Millán ha ido más allá del esquema general de negociación y ha colocado la inmigración en el centro de los futuros acuerdos. Preguntada por si el rechazo a la inmigración y la defensa de la llamada "prioridad nacional" formarán parte de los pactos con el PP, ha respondido que esa orientación puede traducirse en medidas concretas.

La portavoz de Vox ha explicado que esa línea se puede incorporar mediante determinados criterios de baremación, residencia o incluso cotización, y ha insistido en que se trata de una cuestión "exigible y necesaria".

"Es exigible y es necesario", ha subrayado, antes de asegurar que la prioridad nacional debe ser el "eje rector" de las políticas públicas, algo que, a su juicio, "no está sucediendo", porque el Gobierno promueve la "invasión migratoria".

Millán también ha criticado que el Ejecutivo central haya aprobado por decreto la regularización de inmigrantes y ha reprochado que, según su versión, se haya "saltado" al Congreso de los Diputados. Vox, de hecho, ya ha anunciado que recurrirá esa decisión ante el Tribunal Supremo para pedir su suspensión cautelar.

"Las medidas" antes que las fases

La dirigente de Vox ha evitado poner etiquetas al estado exacto de las conversaciones con el PP y ha rechazado hablar de "fases" en la negociación abierta en las tres autonomías. Aun así, sí ha querido dejar claro cuál es la prioridad de su formación: cerrar medidas concretas, una a una, y con garantías de cumplimiento.

"Nosotros siempre hemos dicho que la prioridad son las medidas y las estamos negociando una a una con garantías y con plazos de cumplimiento para garantizar que esos gobiernos regionales supongan un verdadero cambio, alejado totalmente de las políticas socialistas y el seguidismo que se ha venido haciendo hasta ahora".

A renglón seguido, Millán ha insistido en que esos acuerdos con el PP deben servir para impedir "un seguidismo del Partido Socialista" y para impulsar "todas aquellas nuevas medidas que garanticen la alternativa en todas las regiones en las que ha habido elecciones".

El PP ve los pactos cerca, pero al ritmo de los calendarios

Desde el PP, Alma Ezcurra ha ofrecido un tono más institucional y ha apelado a la discreción de las conversaciones. En una entrevista en Las mañanas de RNE, la dirigente popular ha afirmado que las negociaciones van "con buen ritmo" y que concluirán con gobiernos "transparentes, sólidos y consensuados".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. / Europa Press

Ezcurra ha asegurado además que los pactos de investidura en Extremadura, Aragón y Castilla y León llegarán tan pronto "como los plazos apremien". En el caso extremeño, ese horizonte está fijado en el 4 de mayo, fecha de la última oportunidad de investidura para la comunidad presidida por María Guardiola. En Aragón, el primer intento tiene como referencia el 3 de mayo, mientras que en Castilla y León el plazo señalado es el 7 de mayo.

"Están tan cerca como los plazos apremien", ha reiterado la dirigente popular, que ha defendido que el PP ya ha dado un paso relevante al hacerse con la presidencia de las Cortes autonómicas en los tres territorios.

Las mesas parlamentarias, primer terreno compartido

Millán ha presentado precisamente ese acuerdo sobre las presidencias parlamentarias como una muestra de entendimiento entre ambas formaciones. Según ha explicado, Vox ha pactado con el PP que los populares, como fuerza ganadora en Castilla y León, presidan el Parlamento autonómico para evitar que esos órganos "caigan en manos del Partido Socialista".

"En lo que nosotros podamos hacer y en lo nos corresponda, si podemos facilitar ese cambio entrando en esas mesas, lo vamos a hacer, claro que sí".

Ese movimiento se ha convertido en el primer gesto tangible de colaboración entre PP y Vox mientras continúan unas negociaciones en las que los de Santiago Abascal insisten en poner por delante el contenido de los acuerdos y no solo el reparto de poder.

Extremadura, en el foco del calendario

Aunque las negociaciones afectan a tres comunidades, Extremadura aparece ya como uno de los territorios más pendientes del reloj. La fecha del 4 de mayo ha entrado de lleno en el debate político como referencia para medir hasta dónde llegan los contactos entre PP y Vox y en qué momento deberán concretarse los acuerdos.

Con ese horizonte sobre la mesa, Vox ha endurecido su discurso y ha dejado claro que no le basta con facilitar investiduras: quiere gobiernos completos, duraderos y con una agenda pactada, en la que la política migratoria ocupará un lugar central. El PP, por su parte, ha optado por no detallar aún el contenido de esas conversaciones, pero sí ha transmitido que los pactos acabarán llegando cuando los tiempos parlamentarios obliguen a cerrar la negociación.