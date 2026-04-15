Casas del Turuñuelo, a la espera de los arqueólogos y los albañiles

La octava campaña de excavaciones que permitirá seguir desentrañando los misterios que todavía cobija el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en Guareña, aún no ha arrancado esta primavera, pero lo hará «en breve», según señala la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Todavía no hay fecha concreta por el momento para volver al túmulo y tampoco la hay para retomar la actuación más esperada para proteger y hacer visitable al público el yacimiento que no deja de revelar espacios y piezas históricas, como la escalinata monumental y la gran hecatombe hallados en 2017, los primeros rostros del Tarteso aparecidos en la campaña de 2023 o el altar de mármol griego más antiguo del Mediterráneo Occidental, que se fue encontrado durante las excavaciones de la primavera pasada.

Las obras de la cúpula, que superará la extensión del yacimiento, comenzaron oficialmente a finales de septiembre tras la firma del acta de inicio de la construcción, pero se encuentran detenidas actualmente «por las consecuencias derivadas de las lluvias copiosas y sucesivas durante el tren de borrascas que atravesó Extremadura este invierno», tal y como señala a este diario la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, encargada del estado de las obras.

Elevación del nivel freático

La administración regional explica que la acumulación de agua inundó la parcela hasta dejarla impracticable para los movimientos de tierra y se ha observado una elevación de nivel freático. «Para comprobar si esta elevación del nivel freático afecta a la capacidad portante del terreno, se está realizando un nuevo estudio geotécnico», destacan desde la consejería. Por tanto, la reanudación de los trabajos, de los que se encarga la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Gévora Construcciones y Avintia Proyectos y Construcciones, se hará en base a los resultados del nuevo estudio.

Samuel Sánchez

Lo que ya parece evidente y asume la propia Junta de Extremadura es que este «inconveniente» retrasará la fecha de finalización de la obra prevista inicialmente, que en principio, tomando como referencia finales de septiembre, se preveía para junio de este 2026, ya que los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses.

En cualquier caso, las obras no afectan «ni lo harán» a las excavaciones arqueológicas porque se desarrollan en lugares distintos, subrayan desde Gestión Forestal y Mundo Rural, que recuerdan que la construcción de la cúpula se realiza en el perímetro exterior del yacimiento.

En concreto, la estructura que cubrirá el yacimiento al completo medirá 116 metros de diámetro y 20 de altura y será la cúpula más grande de este tipo en España, sin pilares en medio. La cubierta, metálica y ajardinada en la parte superior haciendo un guiño al túmulo original, encapsulará el yacimiento para preservar sus muros y paredes de adobe de la erosión del viento y la humedad. El nuevo espacio no solo garantizará la conservación a largo plazo del yacimiento, declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en el año 2021, sino que además incorporará instalaciones turísticas y museísticas. Entre ellas, rampas que facilitarán la visita a distintas alturas, salas de exposiciones y espacios técnicos. La inversión superará los seis millones de euros.