Educación vuelve a lanzar un llamamiento urgente para cubrir 16 plazas de profesor en Extremadura

Continúa la búsqueda de profesores de varias especialidades que tienen las listas de espera agotadas. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional lanzó ayer un nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes que cubran las vacantes disponibles en los institutos de la comunidad.

En concreto, se buscan personal para cubrir 16 plazas vacantes de forma urgente en distintas especialidades: cinco plazas de Matemáticas para Campanario, Cáceres, Trujillo, Villanueva del Fresno y Hoyos; dos de Portugués para las EOI de Cáceres y Almendralejo; otra plaza de Apoyo al área de Lengua y Ciencias Sociales en Logrosán; una de Tecnología en Serradilla; una plaza también de Informática en Campanario; dos vacantes de Procesos de Gestión Administrativa en los CEPA de Arroyo de la Luz y Don Benito; una plaza de Sistemas y Aplicaciones Informáticas en Segura de León; otra de Francés en la EOI de Mérida; una nueva vacante de Piano en Cáceres y otra de Violoncello en el conservatorio Esteban Sánchez de Mérida.

Las personas interesadas en ocupar estas plazas no tienen que formar parte de ninguna lista docente previa y deberán presentar su solicitud cumplimentando un formulario disponible en Profex hasta el mañana jueves, 16 de abril, antes de las 9.00 horas.

Requisitos

Los aspirantes deberán contar con la titulación requerida en cada especialidad y solo en el caso de las plazas de profesores de Secundaria y del cuerpo de profesores de Escuela Oficial de Idiomas deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica obligatoria por ley. En concreto, se requerirá el máster universitario que habilita para el ejercicio de profesor de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, pero también se aceptan los títulos profesionales de Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) obtenidos antes de 2009.

El orden de adjudicación dará prioridad a quienes formen parte de las listas ordinarias de la especialidad, después a los integrantes de las supletorias y, en tercer lugar, a los de las extraordinarias. Si quedaran plazas por cubrir, podrán optar personas ajenas a esas bolsas, que serán ordenadas en función de su expediente académico.

Comunicación por teléfono

La adjudicación se comunicará por teléfono y se publicará también en la web de llamamientos urgentes de Profex. La Administración realizará un máximo de dos intentos de llamada, con diez minutos de margen entre ambos. Si no logra contactar con la persona aspirante, ofrecerá la vacante al siguiente candidato.

La resolución precisa además que estos nombramientos tendrán carácter extraordinario y que no supondrán la incorporación de los seleccionados a ninguna lista de espera de interinos. La incorporación al puesto y la entrega de la documentación original se concretarán en la llamada telefónica.

La misma instrucción también recoge que perderán sus derechos quienes ya estén ocupando una plaza en el ámbito de gestión de la Dirección General de Personal Docente, no se personen en la fecha indicada, no presenten la documentación exigida o incurran en discrepancias entre lo declarado en la solicitud y lo acreditado después.