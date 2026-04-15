Un estudio liderado desde Extremadura apunta a mejoras del intestino irritable con probióticos y extracto de granada

Un estudio realizar por investigadores de la Universidad de Extremadura y el Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres sugiere que la combinación de probióticos y extracto de granada podría mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable, una patología que supone más del 30% de las consultas digestivas.

El trabajo analiza el efecto de una suplementación con bacterias del género Bifidobacterium y Lactobacillus junto a un extracto de granada rico en polifenoles, especialmente punicalagina y se ha comprobado de forma prospectiva con 21 pacientes diagnosticados de síndrome de intestino irritable (SII), con una edad media de 47,5 años. Durante 60 días se comparó un grupo tratado con esta combinación frente a un grupo placebo, evaluando distintos indicadores clínicos y bioquímicos.

Mejora de síntomas y parámetros clínicos

Según los resultados preliminares, los pacientes tratados registraron mejoras en la consistencia de las heces, una reducción del dolor abdominal y una disminución de los niveles de ansiedad. Además, las pruebas sanguíneas mostraron cambios favorables en parámetros lipídicos, marcadores hepáticos y capacidad antioxidante.

El estudio también detectó una reducción de algunos marcadores asociados al estrés oxidativo y la inflamación, lo que refuerza la hipótesis de que este enfoque puede tener efectos más amplios sobre la salud del paciente.

Los investigadores centran parte de su explicación en la interacción entre microbiota y compuestos bioactivos. Según plantean, los probióticos favorecen la transformación de la punicalagina —un polifenol presente en la granada— en moléculas como el ácido elágico y las urolitinas. Estos compuestos, detectados en muestras de orina de los pacientes, podrían contribuir a mejorar la funcionalidad del denominado eje cerebro-intestinal, una red de comunicación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central.

El catedrático de la Universidad de Extremadura Mario Estévez, uno de los autores del estudio, ha señalado que el SII se eligió por su alta prevalencia y por el impacto que tiene en la calidad de vida: "Personas que tienen muy mermada su calidad de vida y a las que se manda a casa sin tratamiento alguno", según destacan en una nota de prensa.

Una patología frecuente y con pocas soluciones

El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional caracterizado por dolor abdominal recurrente y alteraciones del ritmo intestinal, como diarrea, estreñimiento o ambos. Aunque no es una enfermedad mortal, puede generar un fuerte impacto físico, psicológico y social.

Según los datos manejados en el estudio, esta patología representa más del 30% de las consultas en gastroenterología y atención primaria, lo que la sitúa entre los trastornos digestivos más frecuentes.

Los investigadores recuerdan que aún se desconocen sus causas exactas, lo que limita las opciones terapéuticas actuales, centradas en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.

Granada y polifenoles: una vía de investigación

El estudio pone el foco en un extracto de granada con alto contenido en polifenoles, especialmente punicalaginas, con una concentración media de 231 miligramos por cápsula. Según los autores, esta elevada presencia podría favorecer la formación de compuestos bioactivos en el intestino.

Además, destacan que este tipo de extracto procede de modelos de agricultura sostenible y economía circular, lo que añade un componente de interés desde el punto de vista productivo y ambiental.

Resultados preliminares y próximos pasos

Los investigadores subrayan que los resultados son preliminares y que será necesario ampliar el número de participantes para confirmar los efectos observados y profundizar en los mecanismos implicados.

El trabajo, presentado en la Sociedad Española de Patología Digestiva, abre nuevas líneas de investigación sobre el papel de la microbiota intestinal y de los compuestos de origen vegetal en el tratamiento del SII.