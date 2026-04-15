Extremadura se despide del frío y recupera el pulso primaveral con máximas de hasta 24 grados

Extremadura vive este miércoles 15 de abril un día más templado que jornadas anteriores, con cielos poco nubosos o despejados, posibilidad de alguna bruma o niebla matinal y una subida de las temperaturas, más visible en las máximas y especialmente en el sur de la comunidad. La previsión de la Agencias Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa los termómetros entre los 24 y los 8 grados en Badajoz y entre los 22 y los 8 en Cáceres, con viento flojo del oeste y algunos intervalos moderados.

Esta subida se aprecia con claridad si se compara con el arranque de la semana. El lunes, Extremadura partía con intervalos nubosos, temperaturas en ligero descenso y máximas de 20 grados en Badajoz y 17 en Cáceres, además de nieve en cotas altas del norte montañoso. El martes ya comenzaba la recuperación, con 22 grados en Badajoz y 21 en Cáceres, pero este miércoles el repunte térmico gana fuerza y consolida un ambiente más suave en buena parte de la región.

Por su parte, Meteored refuerza esta tendencia al alza en las principales ciudades extremeñas. En sus previsiones para este miércoles, sitúa 23 grados de máxima en Badajoz, 24 en Mérida y 21 en Cáceres, con mínimas de 9, 9 y 8 grados, respectivamente. En Cáceres, además, apunta a una mañana con nubes y claros antes de una mayor apertura del cielo, en línea con la evolución general prevista para la comunidad.

Más calor que a comienzos de semana

El contraste con el lunes es el dato más llamativo. En apenas 48 horas, Badajoz pasa de una máxima prevista de 20 a otra de 24 grados, mientras Cáceres sube de 17 a 22. En este sentido, la previsión oficial destaca el ascenso de las máximas resulta más acusado en el sur extremeño, una circunstancia que encaja con los valores previstos en Badajoz y Mérida y con la estabilización del tiempo que también reflejan los mapas de Meteored. El miércoles deja así una imagen mucho más cercana a la primavera amable que la de los días precedentes.