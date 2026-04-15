Extremadura despliega casi 50 actividades por el Día del Libro con Javier Cercas como gran cita en Cáceres

La Junta de Extremadura ha diseñado una programación cultural con cerca de 50 actividades con motivo del Día del Libro en toda la región, con propuestas repartidas durante abril y mayo, con la participación de Javier Cercas en la Feria del Libro de Cáceres como uno de los principales reclamos.

La programación presentada este miércoles en Mérida por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, se articula a través del Plan de Fomento de la Lectura, la Editora Regional y las bibliotecas gestionadas por la Junta.

Programación repartida por Extremadura

Acompañada por la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, y por la coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura, Myriam Navas, Bazaga ha señalado que el objetivo es consolidar el crecimiento del hábito lector y acercar la lectura a públicos de distintas edades y perfiles en Extremadura.

El programa combina encuentros con autores, presencia en ferias del libro, propuestas para jóvenes y actividades específicas en bibliotecas públicas. La intención de la Administración autonómica es que el Día del Libro no se limite a una jornada simbólica, sino que se prolongue durante varias semanas con actos en distintos puntos de la comunidad.

Javier Cercas, uno de los grandes nombres

Uno de los hitos de la programación será la presencia del escritor Javier Cercas el próximo 2 de mayo en la Feria del Libro de Cáceres, en un acto promovido por el Plan de Fomento de la Lectura.

El autor presentará 'El loco de Dios en el fin del mundo' en un año especialmente significativo para su trayectoria, al coincidir con el 25 aniversario de 'Soldados de Salamina', una de las obras que marcaron su proyección literaria. El encuentro contará con la presentación de la escritora Pilar Galán y está llamado a ser uno de los actos con mayor proyección de todo el calendario cultural previsto.

El 23 de abril concentra varios actos centrales

El 23 de abril, Día del Libro, reunirá algunos de los actos principales. En la Biblioteca de Extremadura se celebrará el encuentro "Cuentos para ser contados", con Pilar Galán, dirigido a alumnado de institutos dentro del programa anual de encuentros con autores.

Ese mismo día, el Teatro Nuevo Calderón de Montijo acogerá el acto institucional del Día del Libro. La cita incluirá la lectura del elogio del libro "Cómo convencer a tu vecino de que, en realidad, sí le gusta leer", a cargo de la escritora e ilustradora Leticia Ruifernández, así como la representación teatral "Al otro lado de la página. El espejo dentro del espejo", escrita y dirigida por Laura García Cáceres.

Ferias del libro, público infantil y propuestas familiares

La Editora Regional tendrá también un papel destacado en las ferias del libro de la comunidad, con caseta propia y 13 presentaciones literarias en localidades como Cáceres, Plasencia, Mérida y Badajoz.

El programa incorpora además actividades dirigidas al público infantil y familiar. Entre ellas figuran los cuentacuentos "La guardiana de los libros" y "Kamishibai", previstos en la Feria del Libro de Cáceres, así como otras iniciativas que mezclan la literatura con disciplinas diferentes.

En ese apartado se sitúa la charla "En torno a Rocinante", en Albalá, una propuesta que vincula la literatura con la tradición ecuestre y que amplía el enfoque de una agenda pensada no solo para lectores habituales, sino también para quienes se acercan al libro desde formatos más abiertos y experienciales.

Atención especial al público joven

La programación presta una atención específica a los jóvenes, uno de los sectores donde las administraciones culturales concentran buena parte de sus esfuerzos para afianzar nuevos hábitos de lectura.

Entre las citas previstas destaca la jornada educativa del 21 de abril en la Facultad de Comunicación de Badajoz, organizada en colaboración con RadioEdu y el Instituto de la Juventud dentro del programa "Lee, crea, conecta". La actividad combina lectura, creatividad y nuevos lenguajes, con la idea de acercar el libro a códigos y canales más próximos al público joven.

A ello se suman propuestas como el concurso "Te recomiendo un libro", que en su última edición superó las 700 participaciones; la exposición "Un libro, un lugar", que relaciona lectura, fotografía y territorio; y el escape street literario "El Enigma de la Ciudad", planteado como una experiencia lúdica en torno a la lectura.

Una inversión de 300.000 euros y nuevos premios de fomento lector

Más allá de los actos centrales, las bibliotecas gestionadas por la Junta desarrollarán durante todo abril una programación específica con más de una veintena de actividades culturales.

Ese calendario incluye talleres, encuentros con autores, exposiciones, visitas guiadas y representaciones teatrales en Badajoz, Mérida, Cáceres y en la Biblioteca de Extremadura.

La programación se apoya, según ha explicado la Junta, en una inversión de 300.000 euros destinada por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural a actividades culturales y adquisición de libros. Esa dotación, según se ha avanzado, se mantendrá en 2026 para garantizar la actualización de fondos y el acceso a la lectura en toda Extremadura.

Durante la presentación, Bazaga también se ha referido a la nueva convocatoria de los Premios al Fomento de la Lectura, después de la modificación de sus bases reguladoras. La convocatoria contempla ocho premios en tres modalidades y pone el foco en proyectos inéditos, además de abrir más la participación a centros educativos y universidades.