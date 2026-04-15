Extremadura advierte de más presión en listas de espera sanitarias por la regularización de migrantes

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en funciones, Sara García Espada, ha advertido este miércoles que la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno central tendrá impacto en las listas de espera del Servicio Extremeño de Salud (SES), al ampliar la atención a procesos no urgentes.

Según ha explicado, este aumento de población con derecho a atención sanitaria ordinaria repercutirá en la actividad asistencial del Servicio Extremeño de Salud (SES), especialmente en ámbitos como consultas, intervenciones programadas o seguimiento clínico.

Tarjeta sanitaria

La medida aprobada por el Gobierno central no introduce un nuevo modelo sanitario, pero sí amplía el acceso efectivo al sistema público. En la práctica, las personas regularizadas pasan de una cobertura limitada (centrada en urgencias, embarazo, parto y atención a menores) a contar con tarjeta sanitaria y acceso pleno a la red asistencial.

Esto implica su incorporación a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, incluyendo atención primaria y especializada, pruebas diagnósticas, control de patologías crónicas y acceso a intervenciones programadas. Es en este ámbito donde se prevé un mayor impacto, al integrarse estos pacientes en los circuitos habituales de listas de espera y seguimiento clínico.

E. D. / L. P.

Cambio de paradigma asistencial

A preguntas de los medios durante la inauguración de las IV Jornadas Extremeñas de Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria en Mérida, la consejera ha querido subrayar en declaraciones recogidas por Efe que la atención urgente está garantizada en todo el territorio. "Ni en Extremadura, ni en ninguna parte de España, fallece nadie por una urgencia no atendida", ha afirmado.

En este sentido, ha precisado que el cambio derivado de la regularización afecta a la actividad ordinaria. "Lo que cambiará será el paradigma de atención sanitaria", ha señalado, aludiendo a que estas personas podrán acceder a intervenciones no urgentes, como prótesis o cirugías programadas

Impacto en listas y consultas

García Espada ha reconocido que el efecto será global en el sistema. "Sin duda tendrá un impacto en el SES, en listas, en atención, en consultas y en todo, más usuarios", ha manifestado.

Para hacer frente a este escenario, ha defendido que el Ejecutivo autonómico mantiene su estrategia basada en la fidelización de profesionales sanitarios y el incremento de plantillas. El objetivo, según ha indicado, es seguir mejorando la atención "en menos tiempo" pese al aumento de la demanda. "Nuestro plan de ruta sigue exactamente igual", ha añadido.

Reforma del Estatuto Marco

Por otra parte, la consejera se ha referido al proceso de reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, en el contexto de la huelga médica. Ha avanzado que Extremadura acudirá a la reunión conjunta con el Ministerio de Sanidad si se convoca el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

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Asimismo, ha reclamado la implicación de otros ministerios para avanzar en una reforma que, a su juicio, actualmente "deja fuera a los médicos". En este punto, ha señalado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "está sola en su lucha" para sacar adelante el nuevo marco normativo.