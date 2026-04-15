USO Extremadura ve un giro en la batalla contra la temporalidad tras la última sentencia europea

La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaca el 14 de abril, marca un "punto de inflexión" en la lucha contra la temporalidad en el empleo público y tendrá impacto también en las administraciones extremeñas.

Así lo considera el sindicato USO Extremadura, que ha valorado el fallo del asunto C-418/24, conocido como "Obadal", como un respaldo a su estrategia jurídica de los últimos años frente al abuso de la contratación temporal en el sector público. La resolución del TJUE, según la nota difundida por USO Extremadura, examina si las respuestas articuladas en España cumplen con la Directiva 1999/70/CE y concluye, en términos generales, que las medidas adoptadas para sancionar ese abuso "no parecen" ajustarse al Derecho de la Unión.

Para el sindicato, el alcance de la sentencia va más allá del caso concreto. USO sostiene que el pronunciamiento europeo debilita la respuesta que hasta ahora venían ofreciendo tribunales y administraciones y abre un escenario de mayor presión para revisar las soluciones jurídicas aplicadas en España. En Extremadura, donde la temporalidad en el sector público ha sido objeto de conflicto sindical y judicial en los últimos años, la lectura del fallo se sigue con especial interés entre trabajadores de la administración autonómica y otros servicios públicos.

Los procesos de establización, bajo cuestión

En la nota de prensa, USO subraya que el TJUE pone en duda la eficacia de las principales herramientas empleadas hasta ahora para afrontar estos casos. Entre ellas, la figura del indefinido no fijo, que el sindicato considera insuficiente porque mantiene al trabajador en una situación de inestabilidad; las indemnizaciones tasadas, que a juicio del sindicato no garantizan una reparación íntegra ni un efecto disuasorio; y los procesos de estabilización, cuya capacidad correctora también queda bajo examen porque no aseguran por sí solos la permanencia de quienes han sufrido el abuso. El comunicado añade además que la sentencia cuestiona la efectividad de la responsabilidad de la Administración cuando su aplicación resulta meramente teórica o especialmente difícil en la práctica.

El propio comunicado oficial del tribunal europeo, difundido el mismo 14 de abril, resume que las medidas adoptadas en España para penalizar el uso abusivo de contratos temporales sucesivos en el sector público "no parecen" conformes con el Derecho de la Unión.

Más de 600 demandas de fijeza en Extremadura

USO Extremadura enmarca esta resolución en la línea de actuación que, según afirma, mantiene desde 2018. El sindicato asegura haber impulsado una estrategia jurídica sostenida, con más de 600 demandas de fijeza presentadas, y considera que la sentencia refuerza la seguridad jurídica de esas reclamaciones en curso. A partir de ahora, la organización anuncia que intensificará su acción sindical y judicial con el objetivo de lograr soluciones "reales" y ajustadas a los estándares europeos.

La organización defiende que la respuesta no puede limitarse a mecanismos formales si estos no resultan realmente eficaces para reparar el abuso y prevenir su repetición. En su valoración, el fallo europeo obliga a un replanteamiento de fondo del marco español y refuerza la exigencia de adoptar medidas reales, efectivas y disuasorias frente a la precariedad en las administraciones públicas.

Un escenario abierto

La trascendencia práctica de la sentencia dependerá ahora de cómo la interpreten y apliquen los órganos judiciales españoles y de si el legislador impulsa cambios normativos. Pero, en el plano sindical y jurídico, el fallo ya ha reactivado un debate que también se sigue de cerca en Extremadura: cómo poner fin a la temporalidad abusiva en plazas estructurales y qué reparación corresponde a quienes llevan años encadenando contratos o nombramientos temporales.