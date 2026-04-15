Un gran incendio (simulado) entre Gata y Salamanca pone a prueba a los efectivos ante 13 comunidades

Un incendio que empieza en Cadalso, en plena Sierra de Gata, y cruza después la raya hasta la provincia de Salamanca. Sobre ese escenario, tan posible como exigente, se ha desarrollado este miércoles un simulacro de gran incendio forestal gestionado desde el municipio de Robleda, que ha reunido a más de 200 personas de Extremadura, Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la vista puesta en uno de los momentos más delicados de cualquier campaña: cuando el fuego obliga a dos comunidades a responder como una sola.

Ese ha sido el eje del ejercicio en el que ha participado el Plan Infoex, junto al operativo castellano-leonés y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en una práctica seguida además por observadores de 13 comunidades autónomas, la UME, las delegaciones del Gobierno y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. No se trataba solo de mover medios o reproducir una emergencia sobre el papel, sino de ensayar decisiones, coordinación y mando en un escenario de máxima complejidad.

Un fuego que nace en Gata y cruza la Raya

El supuesto del simulacro ha situado el origen del incendio a las 8.00 horas en Cadalso, en el norte de Cáceres, para después hacerlo avanzar hasta territorio salmantino. A partir de ahí, el ejercicio ha ido incorporando algunos de los episodios más habituales y delicados en un gran fuego forestal, como evacuaciones y cortes de carreteras, en un contexto de presión creciente sobre el operativo.

Fotogalería | Simulacro de incendio en Extremadura y Castilla y León /

La pieza central del dispositivo ha sido la formación de un único Puesto de Mando Avanzado y de un Mando Unificado de Extinción, con responsables de ambas comunidades trabajando bajo un mismo plan de operaciones. Es ahí donde se pone realmente a prueba la respuesta: compartir información y actuar sin fisuras cuando el incendio gana terreno.

Trece comunidades pendientes del ejercicio

El simulacro ha tenido también un marcado carácter técnico y nacional. Como observadores han asistido representantes de Asturias, Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana, además de la UME y de distintos organismos estatales vinculados a la gestión de emergencias.

La presencia de tantos territorios ha dado dimensión al ejercicio, integrado en el Programa Nacional de Preparación en Incendios Forestales del ministerio. En este tipo de fuegos, la eficacia no depende solo del número de efectivos o de la potencia de los medios, sino de la capacidad de coordinarse rápido y responder cuando cada minuto cuenta.

El despliegue del Infoex

Por parte de Extremadura, el Infoex ha aportado 36 profesionales, además de medios de extinción figurados y reales. Entre ellos, tres brigadas terrestres, dos camiones autobomba, dos técnicos, dos agentes del Medio Natural y dos vehículos de maquinaria pesada, entre otros recursos.

En conjunto, el simulacro ha movilizado a más de 200 integrantes de las dos comunidades autónomas y del ministerio, con medios terrestres y aéreos, en una práctica pensada para aproximarse lo máximo posible a la dinámica cambiante de un incendio de grandes dimensiones.

Protocolo entre ambas regiones

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha definido la jornada como "un ejercicio eminentemente práctico de gran utilidad", al considerar que reproduce una situación que puede darse en la realidad y que permite mejorar la coordinación en incendios que pasan de una comunidad a otra.

La práctica ha servido también para seguir poniendo a prueba el marco de colaboración que Extremadura y Castilla y León firmaron en mayo de 2025, un acuerdo concebido para agilizar la actuación conjunta en incendios forestales en zonas limítrofes. En las próximas semanas, el equipo evaluador elaborará conclusiones para afinar aún más los métodos de trabajo. Porque cuando un fuego entra por Gata y sigue hacia Salamanca, la diferencia no la marca solo el despliegue, sino la capacidad de responder juntos.