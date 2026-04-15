Regularización de migrantes en Extremadura: estas son las seis oficinas para hacer el trámite presencial

La regularización extraordinaria de migrantes ya tiene red de atención presencial en Extremadura: cuatro oficinas de Correos y dos centros de la Seguridad Social tramitarán en la comunidad las solicitudes de este proceso, que puede llegar a beneficiar a más de 3.000 personas en la comunidad. El plazo de solicitud de cita previa y la vía telemática arrancan este jueves, mientras que la atención personalizada en oficinas comenzará a partir del lunes 20 de abril.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado para este procedimiento cuatro oficinas postales y dos Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, que se detallan a continuación.

Badajoz:

Oficina de Correos del paseo de San Francisco, S/N

Oficina de Correos de la avenida Ricardo Carapeto, 80

Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (calle Virgen de la Soledad, 2).

Cáceres:

Oficina de Correos de la avenida de España, 4 (edificio Múltiples)

Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (calle Gómez Becerra, 20)

Mérida:

Oficina de Correos de la calle Marquesa de Pinares, 26

En estas oficinas de Correos, que contarán con personal formado expresamente para este trámite, el horario de atención se ha fijado entre las 08.30 y las 17.30 horas. Por su parte, la Seguridad Social prestará este servicio en horario de 16.00 a 19.00 horas.

Cómo pedir cita previa

La solicitud de cita deberá realizarse a través del portal de la Regularización, mediante Cl@ve. Desde ese sistema, cada usuario podrá elegir oficina, fecha y hora. También se ha habilitado un formulario web, aunque en ese caso no será posible seleccionar ni el lugar ni el momento de la cita, ya que el sistema asignará automáticamente la oficina más cercana al solicitante. Otra de las vías disponibles para pedir cita previa será el teléfono 060.

En declaraciones a los medios en Badajoz, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que habrá "refuerzos" para la atención en estas oficinas y que "no va a haber ningún problema". Quintana ha destacado además el papel de muchas ONG en el acompañamiento a las personas migrantes, especialmente en la tramitación telemática, ya que este colectivo "muchas veces tienen dificultades en este sentido" y acuden precisamente a las organizaciones que desarrollarán este trabajo.

E. D. / L. P.

Tramitación telemática y apoyo de entidades sociales

La vía telemática quedará activada desde este jueves y permitirá presentar solicitudes durante todo el proceso por cuatro canales distintos: de forma individual con certificado electrónico, mediante personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, a través de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos, o con entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

Entre las entidades colaboradoras acreditadas en el Registro Electrónico de Extranjería figuran colectivos sociales y sindicatos como el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, Fundación CEPAIM o el sindicato CCOO, entre otras. Estas organizaciones ofrecerán asesoramiento gratuito y también podrán actuar en calidad de representantes durante el procedimiento.

¿Quién puede solicitarlo?

Para acogerse a esta regularización, los solicitantes deberán acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero y que han permanecido de forma continuada al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Además, será necesario aportar un certificado de antecedentes penales, la copia completa del pasaporte y pruebas documentales de la estancia previa en el país.

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Este proceso otorgará una autorización inicial de residencia y trabajo por un año, válida únicamente en España, y no en el resto de países de la Unión Europea. Asimismo, la administración asignará a las personas regularizadas un número de la Seguridad Social y el derecho a la asistencia sanitaria.