La montanera repunta en Extremadura con más de 220.000 cerdos sacrificados

La montanera 2025/2026 se cerró en Extremadura con 220.485 cerdos de bellota sacrificados. Fueron un 5,3% más que los 209.330 de la campaña anterior, lo que permitió al sector recuperar parte del terreno que había perdido en el conjunto de las cuatro anteriores, al caer desde los 255.296 ejemplares de la 2021/2022. Las intensas precipitaciones que trajo la sucesión de borrascas complicaron la actividad ganadera en las explotaciones extensivas extremeñas, pero también propiciaron una proliferación de pastos que, unida a la abundancia de bellota, hacen presagiar que las piezas ibéricas que salgan de esta añada serán de especial calidad.

En el conjunto de las zonas productoras (distribuidas entre cinco comunidades autónomas españolas y Portugal), la campaña se cerró también con cifras positivas: 598.090 cerdos de bellota sacrificados, lo que supone un incremento del 3% (17.425 animales más) respecto a la temporada anterior, de acuerdo a los registros del sistema de trazabilidad de la Norma de Calidad del Ibérico (ÍTACA), gestionado por Asici. Desde esta interprofesional del sector se destacó a través de una nota que este balance rompe la tendencia de ajuste registrada en las tres campañas anteriores y permite recuperar niveles elevados de producción, alcanzando la segunda mejor cifra de los últimos cinco años. Únicamente queda por detrás del número de sacrificios registrado en la 2021/2022.

Cochinos ibéricos en una dehesa. / Manolo Yllera

Extremadura es la segunda comunidad autónoma con un mayor peso en cuanto a la cifra de sacrificio de cerdos de bellota, con un 36,9% del total. Queda más arriba Andalucía (con 289.396, un 48,5%). A continuación, Castilla y León alcanza los 53.389 animales (8,9%), mientras que Castilla-La Mancha se sitúa con 6.766 ejemplares en el 1,1%. Por último, la Comunidad de Madrid mantiene su presencia, aunque mínima, en las estadísticas, con 122 animales. El listado se completa con los 27.932 animales (4,67%) correspondientes a Portugal.

Capacidad de recuperación

«Los datos de esta campaña confirman la capacidad del sector para recuperar crecimiento tras varias campañas de ajuste, manteniendo siempre el equilibrio entre producción, calidad y sostenibilidad», subrayó el presidente de Asici, Raúl García. «A pesar de las dificultades derivadas de las intensas lluvias registradas este año, que han complicado la gestión en el campo, la evolución es positiva y refleja un modelo sólido y en constante adaptación», apostilló.

En este sentido, añadió que «la abundancia de bellota y pastos augura una excelente calidad de los productos, reforzando el valor diferencial del ibérico ligado a la dehesa y a un sistema productivo único».

Entre Extremadura y Andalucía suman el 85% de los cerdos de bellota sacrificados esta campaña

En esta campaña, el 63,8% de los cochinos de bellota certificados (381.566 animales) han sido 100% ibéricos, cuyas piezas son identificadas luego con precinto negro. El 36,2% restante corresponde a cerdos de bellota ibéricos con precinto rojo, de los cuales el 30,4% (181.930 animales) son de bellota 50% ibérico y el 5,78% (34.594 animales) de 75% ibérico. En un contexto de crecimiento de la producción de animales de bellota, los animales 100% ibérico bajan ligeramente respecto a la campaña anterior (del 66,7% al 63,8%), mientras que el 50% ibérico aumenta del 27,7% al 30,4%.

Figuras de calidad

Por otro lado, del total de animales sacrificados, 497.245 (83,1%) corresponden a cerdos de bellota inscritos en la norma de calidad, mientras que 100.845 animales (16,9%) pertenecen a Denominaciones de Origen Protegidas (DOP). De esta forma, las producciones acogidas a estas figuras de calidad aumentan un 14,5% respecto a la campaña anterior. Dentro de las DOP, el 74,4% de los animales (75.018) son 100% ibéricos (que son los únicos que certifica Dehesa de Extremadura, la DOP extremeña), mientras que el 25,6% restante corresponde a ibéricos de precinto rojo.

Participantes en la primera edición de Iberescencia, la ‘summit’ del Ibérico. / El Periodico