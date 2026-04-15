El primer ciclo de Infantil reclama en Extremadura más apoyos, menos ratios y reivindica su labor educativa

Las profesionales que trabajan en las escuelas infantiles y en las aulas 1-3 de Extremadura (de todos los sectores) alzan la voz para reivindicar su papel educativo en el primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) y solicitar mejoras laborales.

Con ese objetivo se ha creado en la región la Plataforma 0-3 Extremadura, conformado por más de 640 Técnicos de Educación Infantil (TEI) hasta el momento, que nace al calor del movimiento iniciado en otras comunidades y ante el hartazgo acumulado de años. La puntilla ha sido la normativa de reducción de ratios progresiva prevista en todas las etapas educativas, menos en el primer ciclo de Infantil. «Nos han dejado fuera por completo», denuncia Laura Gordón, miembro de la organización de la recién creada Plataforma.

Actualmente en Extremadura las ratios se sitúan en una TEI por cada ocho bebés de 0-1 años, otra TEI por cada 13 menores de 1-2 años y otra técnica por cada 18 menores de 2-3 años. Y piden una reducción de estas ratios como en el resto de ciclos educativos posteriores dependientes de la Consejería de Educación. También reclaman más personal de apoyo implantado la pareja educativa por aula, así como que los menores con necesidades especiales vuelvan a computar como dos plazas a nivel de ratio, como ocurría antes. Y es que, según explica Gordón, faltan apoyos y cuando algunas de las profesionales se ausenta de su trabajo por enfermedad u otra cuestión, no es sustituida y sus alumnos tienen que repartirse en el resto de aulas, lo que supone un incremento de las ratios establecidas que ya consideran «elevadas» para una atención adecuada, «especialmente cuando hay alumnado con necesidades. «Cuando falta personal se alteran las rutinas y se pone en tensión el funcionamiento diario de los centros», explica.

"El ciclo de 0-3 años es la base de todos los aprendizajes posteriores"

El malestar actual, no obstante, viene de lejos porque consideran que los centros de educación infantil siguen considerándose socialmente como guarderías y no se reconoce su labor. Por eso, reivindican también su función educativa: «0-3 años es un ciclo educativo, no meramente asistencial, porque se trabaja el desarrollo motor, social, emocional y cognitivo de los menores, que es la base de todos los aprendizajes posteriores, como la lectura o la escritura», indica Gordón. «Hay un gran desconocimiento de las escuelas infantiles y de la profesión de Técnico de Educación Infantil», añade. Por eso, el paso a la acción que dan ahora con la creación de la plataforma y las actuaciones que plantean buscan dar también visibilidad a este ciclo educativo, que forma parte de la etapa de Infantil, la cual aglutina a los niños y niñas de 0 a 6 años. Y al tener una función educativa, la plataforma formada por las profesionales que trabajan en las escuelas y aulas infantiles también reclaman la equiparación del calendario escolar al resto de los ciclos y etapas.

Las reivindicaciones no terminan ahí. Las técnicas de Educación Infantil piden subir su categoría profesional del Grupo 3 actual al Grupo 2 de personal laboral «conforme al nivel de titulación y responsabilidad que exige el puesto» y mejoras salariales que, aunque Gordón reconoce que no son la principal demanda, también consideran son necesarias, ya que sus salarios están entre los más bajos del país.

Por todo ello, se han sumado a la marea amarilla, formada por técnicos de Infantil de toda España que están reclamando desde sus comunidades (en algunas se están llevando a cabo incluso huelgas) cambios y mejoras en este ciclo y que se concentrarán en Madrid el próximo 23 de mayo. A esta movilización se suman otras actuaciones en la región: de momento el próximo martes, 21 de abril, las profesionales de cada centro grabarán un vídeo leyendo un manifiesto que han elaborado para la ocasión y que recoge las demandas del colectivo para dotar de mayor inversión a este ciclo. «Una sociedad más justa empieza por cuidar a su infancia», concluye el manifiesto.