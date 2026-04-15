El SES refuerza el transporte del Banco de Sangre con un contrato de 5,15 millones para tres años

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha formalizado el nuevo contrato de transporte del Banco de Sangre de Extremadura, adjudicado por un importe total de 5.150.970 euros y con una vigencia de tres años. La inversión, que supone un coste anual de más de 1,7 millones de euros, permitirá reforzar un servicio considerado esencial para el funcionamiento del sistema sanitario en la comunidad.

El Banco de Sangre de Extremadura desempeña un papel clave en la obtención y distribución de sangre y hemocomponentes, así como en la gestión de donaciones de sangre de cordón umbilical y leche materna. Gracias a esta red, más de 150 pacientes son atendidos cada día en la región, lo que pone de manifiesto la importancia de garantizar una logística eficaz y segura.

El transporte no solo permite el traslado de las donaciones, sino también el desplazamiento del personal sanitario y del material necesario para llevar a cabo las colectas por toda Extremadura. De ahí la necesidad de contar con un sistema adaptado a las exigencias actuales, especialmente en un contexto en el que la demanda asistencial se mantiene constante.

Con el nuevo contrato, el SES busca optimizar estos procesos y mejorar tanto la calidad como la seguridad del servicio. Entre las principales novedades destaca la incorporación de las colectas de plasma, que se realizarán por primera vez de forma regular, con una media de dos al día de lunes a viernes.

Renovación de flota y mejora del equipamiento

Otra de las mejoras significativas es la modernización de los vehículos. El contrato establece que al menos el 50 % de la flota tenga menos de un año de antigüedad, lo que permitirá garantizar mejores condiciones de transporte y mayor fiabilidad en los desplazamientos.

A ello se suma la renovación completa del equipamiento necesario para las extracciones, con el objetivo de adaptarlo a los estándares actuales y mejorar la eficiencia en las colectas. Además, el nuevo modelo introduce una diferenciación clara entre el transporte de material y el de personal, que se realizará en vehículos distintos y específicamente acondicionados para cada función. Esta medida busca aumentar la seguridad y optimizar la organización del servicio.

Más cobertura y nuevas funciones

El contrato amplía también las funciones del servicio de transporte. Entre ellas, se incluye la recogida de donaciones de leche materna, así como el traslado de las muestras de sangre de cordón umbilical al banco especializado de Barcelona.

Asimismo, se contempla el transporte de personal sanitario para el desarrollo de actividades de divulgación e información, con el objetivo de fomentar la donación y concienciar a la ciudadanía sobre su importancia.

Refuerzo de la capacidad logística

Con esta adjudicación, el SES refuerza la estructura logística del Banco de Sangre de Extremadura y da respuesta a las necesidades actuales del sistema sanitario. La mejora del transporte no solo repercute en la eficiencia del servicio, sino también en la seguridad de los pacientes, al garantizar que los productos biológicos lleguen en condiciones óptimas y en el menor tiempo posible.

En una red que depende en gran medida de la solidaridad de los donantes, asegurar cada fase del proceso —desde la recogida hasta la distribución— resulta fundamental para mantener la calidad asistencial en toda la comunidad.