Abascal, optimista en el pacto con el PP de Extremadura si Génova "no pone palos en la rueda"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, es optimista respecto a la formación de gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León, "si el PP y su dirección nacional no ponen palos en la rueda". "Desde luego no pretendemos que se aplique todo nuestro programa, pero una parte muy importante de lo que los ciudadanos han elegido al votarnos a nosotros va a tener que recogerse en esos acuerdos", ha afirmado este jueves en declaraciones a los medios desde Andújar (Jaén).

Inmerso ya en los preparativos de la campaña para las elecciones andaluzas, Abascal ha reconocido la "voluntad de diálogo" de los barones territoriales del PP y confía en que el "cambio" se pueda llevar a las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Sin embargo, esa buena disposición de los candidatos autonómicos se antepone a las "zancadillas" de Génova, que estarían impidiendo a las negociaciones avanzar más. Según Abascal, a Alberto Núñez Feijóo le "cuesta comprender que Vox ha tenido una gran fuerza, y la vamos a ejercer", advierte.

Los últimos flecos

Las posiciones están cerca, aunque no del todo rematadas, y los próximos días se presentan como decisivos para resolver los últimos flecos y poder anunciar un pacto. La sensación en los dos partidos es que la negociación ha entrado ya en su fase decisiva.

En el entorno del PP insisten en que la discreción mantenida hasta ahora ha ayudado a avanzar, mientras que desde Vox reconocen que el entendimiento ha progresado de forma notable, aunque siguen pendientes algunos asuntos de peso antes de dar por concluido el acuerdo.

Fiscalidad y vivienda

En Génova defienden que las posturas entre PP y Vox son cercanas, pero no definitivas, y que el trabajo inmediato pasa por limar las diferencias que continúan abiertas. En esa negociación han participado, según la información conocida hasta ahora, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la diputada Marta Varela, dentro de un proceso que se ha intensificado en las últimas semanas.

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Desde Vox, por su parte, admiten que se está avanzando "mucho", pero subrayan que todavía persisten discrepancias en materias de peso político como la vivienda o la fiscalidad, donde afloran diferencias ideológicas entre ambas formaciones. Deslizan es que el eventual acuerdo no responderá por completo ni a las pretensiones iniciales del PP ni a las de Vox, sino a una cesión mutua orientada a garantizar la estabilidad.