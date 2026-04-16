Extremadura deja de ser la excepción y pone fin al confinamiento de aves en 99 municipios

Extremadura deja de ser la excepción dentro de la desescalada frente a la gripe aviar. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado este jueves el confinamiento de las aves de corral en todo el territorio español por la mejora del riesgo epidemiológico de la influenza aviar, una decisión que en la región tiene un efecto especialmente relevante, ya que la comunidad deja atrás la restricción que todavía seguía vigente en 99 municipios considerados de especial riesgo.

Mientras desde el pasado 1 de abril en buena parte del país se recuperaba ya la actividad habitual en las explotaciones avícolas al aire libre, en la región seguía en vigor el régimen reforzado de prevención. Entonces, la relajación acordada por el ministerio apenas tuvo incidencia en Extremadura, donde continuaban confinadas gallinas, patos, pavos y otras aves de corral en casi un centenar de localidades por su proximidad a humedales, embalses, arrozales y zonas habituales de paso de aves silvestres.

La razón de ese mantenimiento estaba en el propio mapa de la comunidad. Extremadura figuraba entre los territorios con más enclaves sensibles dentro del sistema de vigilancia estatal, debido a la abundancia de embalses, charcas, arrozales y láminas de agua repartidas por buena parte de su territorio. Esa circunstancia la convertía en zona habitual de presencia y tránsito de aves silvestres, consideradas el principal vector de introducción del virus en las explotaciones avícolas.

Situación epidemiológica

La nueva orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) señala que el levantamiento de las restricciones está justificado por la evolución favorable de la situación epidemiológica durante las últimas semanas y por el resultado de las medidas preventivas adoptadas desde otoño. Indica que desde la entrada en vigor del confinamiento solo se han detectado dos focos en granjas de gallinas de la provincia de Lleida, en diciembre de 2025 y enero de 2026, pese al elevado número de positivos localizados en aves silvestres.

Gripe aviar. / EL PERIÓDICO

Cabe recordar que España recuperó el pasado 10 de febrero el estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena a efectos comerciales, que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Aunque el confinamiento se levanta, se recomienda mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en todas las granjas de aves para evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia pasiva en explotaciones avícolas y fauna silvestre.

En este sentido, insta a comunicar de inmediato a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, especialmente en aves domésticas. Recuerda, además, que este virus no se transmite al ser humano a través de la carne de ave convenientemente cocinada, de los huevos ni de los productos procesados derivados de ellos, si bien recomienda minimizar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas clínicos o aparezcan muertas en el campo.