Extremadura es la segunda región donde más crece la afiliación extranjera: por encima del doble que la media nacional

Extremadura se ha convertido en la segunda comunidad autónoma donde más crece la afiliación extranjera a la Seguridad Social. La región ha sumado en el último año 3.084 cotizantes hasta alcanzar los 20.676 afiliados en marzo, lo que supone un incremento del 17,5% respecto al mismo mes de 2025, más del doble que la media nacional, que se sitúa en el 7,9%.

Con esa evolución, Extremadura solo queda por detrás de Asturias, que registra un aumento cercano al 20,9%, y se sitúa por delante de otras comunidades con mayor volumen de afiliados extranjeros, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid. El dato refuerza el peso creciente de este colectivo en el mercado laboral extremeño y su papel en sectores estratégicos para la economía regional.

No obstante, pese a este fuerte crecimiento, Extremadura continúa siendo la comunidad con menor número de afiliados extranjeros en términos absolutos, con 20.676 cotizantes, lejos de los grandes polos de atracción laboral como Cataluña, Madrid o Andalucía.

| / |

Del total de afiliados extranjeros contabilizados en la comunidad, 7.045 proceden de países de la Unión Europea y 13.631 de terceros países, lo que confirma el predominio de trabajadores extracomunitarios dentro de este grupo. Por sexos, los hombres siguen siendo mayoría, con 11.807 cotizantes, frente a 8.868 mujeres.

Extremadura acelera por encima del conjunto del país

El crecimiento registrado en la comunidad extremeña contrasta con la evolución general del país. En el conjunto de España, la afiliación media de extranjeros ha alcanzado en marzo los 3.151.563 ocupados, tras sumar 230.358 más que hace un año, mientras que en términos desestacionalizados la cifra supera ya los 3.210.000 cotizantes.

Según la nota difundida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la variación interanual de este colectivo se sitúa en el 7,9%, muy por encima del 2,5% de la afiliación general. En ese contexto, el incremento del 17,5% registrado por Extremadura cobra una especial relevancia, al situar a la región muy por encima del comportamiento medio del país.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que la aportación de los trabajadores extranjeros al mercado laboral “es clave” y ha subrayado que sostienen sectores como la hostelería e impulsan también el emprendimiento. A nivel nacional, este colectivo representa ya el 14,4% del total de cotizantes y ha aportado el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

El campo y los servicios tiran del empleo extranjero

En Extremadura, el reparto por regímenes ayuda a entender dónde se concentra buena parte de esa afiliación. La mayoría de los trabajadores extranjeros se encuadra en el Régimen General, con 12.107 ocupados, seguido del sistema especial agrario, con 4.127, una cifra especialmente significativa en una comunidad donde el campo sigue teniendo un fuerte peso en la actividad económica y en el empleo.

A ello se suman 3.329 autónomos y 1.078 afiliados en el régimen especial del hogar, lo que refleja también la importancia de este colectivo en actividades ligadas a los cuidados, el trabajo doméstico y el autoempleo. La estructura de los datos confirma así que la afiliación extranjera no se concentra en un único ámbito, sino que se reparte entre varios sectores con una presencia cada vez más consolidada en la región.

El Ministerio resalta además que, a nivel estatal, los trabajadores extranjeros tienen un peso especialmente relevante en áreas como la hostelería, donde representan el 29,1% de los afiliados; la agricultura, con el 26,9%; la construcción, con el 24,3%; o el transporte y las actividades administrativas, donde superan el 17%. En el sistema especial agrario, su peso alcanza el 39,4%, mientras que en el del hogar llega al 42,3%.

Más estabilidad laboral y menos temporalidad

Otro de los aspectos que subraya la estadística oficial es la mejora de la estabilidad laboral entre los trabajadores extranjeros. En España, el 88,6% de este colectivo tiene ya contrato indefinido, una proporción incluso ligeramente superior a la de los trabajadores nacionales, mientras que la tasa de temporalidad se ha reducido al 11,4%, en mínimos históricos.

El contraste es notable si se compara con el periodo previo a la reforma laboral. Entre 2017 y 2021, el porcentaje medio de afiliados extranjeros con contrato temporal se situaba en el 41,1%, muy lejos del nivel actual. Ese cambio apunta a una integración más estable de estos trabajadores en el mercado laboral, también en comunidades como Extremadura, donde durante años buena parte de este empleo estuvo más ligado a campañas agrarias y actividades de carácter estacional.

Récord de autónomos extranjeros

La evolución del trabajo por cuenta propia también marca una tendencia al alza. En el conjunto del país, el número de autónomos extranjeros ha alcanzado un nuevo máximo, con 506.067 afiliados, tras crecer un 6,3% en el último año. El Ministerio destaca además su presencia creciente en sectores altamente cualificados, como telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan el 31,7% de los ocupados.

Aunque en Extremadura el peso del trabajo autónomo extranjero responde a una estructura productiva distinta, los 3.329 afiliados por cuenta propia reflejan también una participación relevante en el tejido económico regional y un papel cada vez más visible en actividades que van más allá de las ocupaciones tradicionalmente asociadas a este colectivo.

Procedencias

Por procedencia, cerca del 30% de los afiliados extranjeros en España procede de países de la Unión Europea. Entre las nacionalidades con mayor presencia destacan Marruecos, Rumanía, Colombia, Venezuela, Italia, China, Perú y Ucrania. Además, el Ministerio destaca el fuerte crecimiento de los afiliados venezolanos, que superan el 20% interanual, seguidos de peruanos y colombianos.