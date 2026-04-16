Guillermo Santamaría destaca el impacto del CRALAB de Valdehornillos como iniciativa pionera en el medio rural

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, visitó este jueves el centro CRALAB de Valdehornillos, un laboratorio de fabricación digital que la Junta de Extremadura presenta como una iniciativa pionera en el medio rural.

Según destacó el Ejecutivo autonómico, este tipo de infraestructuras se habían concentrado hasta ahora en ciudades y grandes núcleos urbanos. Para la puesta en marcha del centro, la Junta ha concedido una subvención de 30.000 euros destinada a equipamiento tecnológico.

Durante la visita, Santamaría aseguró que el CRALAB demuestra cómo "una inversión pública bien orientada puede generar oportunidades reales en el medio rural". En los últimos meses, el centro ha acogido cursos de alfabetización digital en los que han participado municipios del entorno, hasta un total de 15.

El espacio está concebido como un laboratorio de prototipado y fabricación digital abierto tanto a particulares como a empresas. Según explicó el consejero, entre sus usos ya figuran proyectos de empresas de sonido, la creación de moldes con impresora 3D y láser por parte de un cocinero y su funcionamiento como estudio de grabación.

Herramienta útil

Santamaría defendió que el centro favorece "la innovación, la experimentación y el desarrollo de nuevos productos y servicios en un entorno rural" y sostuvo que la transformación digital "no es un concepto abstracto", sino una herramienta útil para formar, innovar y emprender desde municipios pequeños.

Más allá del ámbito tecnológico, el CRALAB ha acogido en las últimas fechas el Encuentro Comarcal de Mujeres Rurales, con presencia del IMEX, así como actividades juveniles como un taller de DJ impulsado por asociaciones locales. A juicio de la Junta, eso evidencia que la inversión ha ido más allá de la compra de equipos y se ha traducido en actividad y dinamización social.

El proyecto se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, dentro de la línea de Especialización Tecnológica y Ecosistemas de Innovación Digital, centrada en impulsar la innovación, el emprendimiento digital y la transferencia de conocimiento.

Durante su estancia en Valdehornillos, Santamaría también se refirió a otras actuaciones ligadas al programa de pueblos inteligentes. En concreto, el municipio cuenta con una ayuda de algo más de 16.000 euros para instalar cámaras de tráfico, activar una plataforma digital turística y automatizar el control de aforo del gimnasio municipal, una actuación que sigue en ejecución.