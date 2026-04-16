El investigador Antonio Turiel explica en Extremadura la subida de la energía y su relación con los conflictos

El investigador y divulgador científico Antonio Turiel participa esta semana en dos conferencias en Extremadura, donde abordará la subida de los precios energéticos y su relación con los conflictos por recursos, en sendos encuentros previstos en Badajoz y Cáceres.

La primera conferencia tiene lugar este jueves 16 de abril a las 18.00 horas en el CPR de Badajoz, situado en la avenida de Cristóbal Colón. La segunda se celebrará el viernes 17 de abril a las 18.30 horas en el edificio Pintores de Cáceres, en pleno centro de la ciudad.

Durante estos encuentros, el investigador abordará cuestiones como la subida de los precios de la energía y los combustibles, así como su impacto en la economía y en la vida cotidiana.

Energía, recursos y conflictos

Uno de los ejes de las charlas será la relación entre los recursos energéticos y los conflictos internacionales. Turiel tratará de responder a preguntas como "por qué hay guerras por los recursos" o "qué está pasando con la energía" en el actual escenario global.

Su enfoque se centra en el análisis de los límites de los recursos naturales y las tensiones que genera su disponibilidad, especialmente en el caso de los combustibles fósiles.

En este sentido, el divulgador ha desarrollado buena parte de su trabajo en torno al concepto de agotamiento de los recursos energéticos convencionales, una cuestión que vincula con la evolución económica y social.

Trayectoria científica y divulgadora

Antonio Turiel es licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, con sede en Barcelona.

Además de su labor investigadora, es conocido por su faceta divulgadora, que desarrolla a través de conferencias, artículos y su blog "The Oil Crash". En este espacio analiza cuestiones como el pico del petróleo y sus posibles consecuencias a escala global y en la economía española.

Su presencia en Extremadura se enmarca en el interés creciente por comprender los retos energéticos actuales, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios y las incertidumbres sobre el suministro.