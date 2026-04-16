Pymes de Extremadura: la nueva guía gratuita de ciberseguridad para reforzar accesos, copias y proveedores

La Junta de Extremadura ha hecho pública la Ciber-Guía de Supervivencia Empresarial, un manual gratuito pensado para el tejido productivo regional que puede consultarse en la web de ExtremaCiber y con el que busca acercar la ciberseguridad al día a día del tejido productivo regional, especialmente al de pymes y microempresas que gestionan datos, trabajan con servicios en la nube o dependen de proveedores tecnológicos sin contar con departamentos propios de seguridad.

La guía nace con un enfoque práctico y pretende ayudar a estas empresas a identificar qué aspectos deben tener bajo control, qué errores no pueden permitirse y cómo actuar cuando surge un incidente, con la idea de convertir la seguridad digital en una herramienta útil de gestión y no solo en una obligación normativa.

De la protección de datos al plan de continuidad

La publicación aterriza en un momento en el que buena parte del tejido empresarial extremeño ha acelerado su digitalización, pero no siempre al mismo ritmo que su protección. Organizada en bloques, recorre los aspectos más sensibles de la operativa empresarial, como la protección de datos personales. En este caso, cuenta con apartados sobre obligaciones básicas, derechos de los usuarios, registro de actividades de tratamiento, gestión de proveedores y respuesta ante brechas de seguridad.

A partir de ahí entra en la ciberseguridad en la empresa con un enfoque muy operativo: enumera amenazas frecuentes, fija buenas prácticas mínimas y plantea un plan básico específico para microempresas. El documento insiste en que muchas incidencias no comienzan con ataques sofisticados, sino con fallos cotidianos, como el uso de contraseñas débiles, la ausencia de copias de seguridad verificadas o la improvisación cuando aparece un correo sospechoso.

Ese planteamiento se traduce en medidas muy concretas: limitar accesos, revisar permisos, activar la autenticación multifactor, mantener actualizados equipos y programas, definir políticas internas por escrito y tener identificado quién detecta, quién comunica y quién corrige cuando se produce un incidente.

Un lenguaje práctico para ordenar obligaciones

Uno de los puntos fuertes del documento es que intenta rebajar la distancia entre la norma y su uso cotidiano, de forma que traduce la legislación a decisiones empresariales concretas: qué datos se tratan, con qué base legal, quién puede acceder, cuánto tiempo se conservan o qué debe exigirse a un proveedor que entra en contacto con información sensible.

La guía incorpora referencias al RGPD, al Esquema Nacional de Seguridad y a la Directiva NIS2. Junto a ese marco normativo añade listas de verificación, casos prácticos y ejemplos de situaciones habituales, como la relación con una gestoría, el uso de un CRM en la nube o la contratación de soporte informático externo.

También presta atención a ámbitos especialmente expuestos, como el marketing digital, la web corporativa o las redes sociales, donde recuerda la necesidad de informar con claridad, recoger el consentimiento cuando proceda, facilitar la baja y no difundir datos innecesarios.

Qué exige a una microempresa

El texto dedica un apartado específico a las empresas más pequeñas, donde resume un itinerario asumible para empezar a trabajar con unos mínimos. Primero pide identificar activos críticos: equipos, cuentas en la nube, bases de datos, aplicaciones o información esencial para el negocio. Después plantea mantener un inventario actualizado de dispositivos y accesos, analizar qué puede fallar y dejar por escrito unas reglas básicas de funcionamiento.

En ese esquema aparece una idea de fondo: la continuidad del negocio. La guía plantea la ciberseguridad como una forma de reducir parones, proteger la relación con clientes y evitar daños reputacionales. En otras palabras, la seguridad se presenta como una inversión en estabilidad para empresas que, por tamaño, suelen tener menos margen para absorber un incidente serio.

Ese mismo enfoque se aprecia en los anexos, donde se incluyen criterios mínimos para elegir proveedores especializados y una previsión orientativa de inversión.

Una pieza dentro de la estrategia regional

La publicación se enmarca en el proyecto ExtremaCiber, impulsado por la Junta de Extremadura en colaboración con INCIBE y financiado con fondos europeos Next Generation EU. La administración autonómica ha señalado que esta iniciativa se alinea con los objetivos de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, orientada a reforzar un entorno económico más innovador, seguro y competitivo.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha afirmado que "esta guía responde al objetivo de facilitar a las empresas herramientas útiles, comprensibles y aplicables para mejorar su nivel de ciberseguridad y avanzar en su proceso de transformación digital con garantías". Además, ha subrayado que el documento "refuerza el compromiso de la Junta de Extremadura con un modelo de digitalización basado en la confianza, la protección de los datos y la resiliencia del tejido productivo".

La Junta sitúa esta publicación junto a otras líneas de trabajo, como Ciberreg, Ciberext o Ciberaia, con las que busca extender la cultura de la seguridad digital en la región.