El calor gana terreno en Extremadura: el fin de semana trae máximas de hasta 32 grados

Aunque la semana comenzó con frío, las temperaturas en Extremadura se han ido recuperando a lo largo de la semana hasta desembocar en un fin de semana con los termómetros alcanzano los 32 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Badajoz oscila entre los 10 y los 31 grados, y Cáceres entre 12 y 28, con escasa nubes y viento variable y flojo.

De cara al fin de semana (18 y 19 de abril), la previsión apunta a una continuación clara de la subida de las temperaturas, con un ambiente ya plenamente suave e incluso casi veraniego en algunos puntos, sobre todo en la provincia de Badajoz.

Según Meteored, en Badajoz el sábado se esperan 29 grados de máxima y 12 de mínima, y el domingo la máxima sube hasta 30 grados, con la mínima también en 12. En Cáceres, la previsión para el fin de semana habla de un sábado soleado con 27 grados de máxima y 12 de mínima, mientras que el domingo se mantendrían temperaturas similares y cielos despejados.

En Mérida, Meteored también dibuja un fin de semana cálido. La plataforma sitúa para el viernes ya 31 grados de máxima, en una secuencia de ascenso que anticipa un sábado y un domingo igualmente muy templados en la capital extremeña.

Por parte de la Aemet, la señal general para Extremadura ya venía apuntando a este repunte: para mediados de semana hablaba de temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en las máximas y más acusado en el sur, con un patrón de tiempo estable y cielos poco nubosos o despejados. Ese escenario encaja con el comportamiento que Meteored proyecta para el fin de semana, especialmente en la mitad sur. Para el sábado, Badajoz llega a los 32 grados de máximo y los 12 de mínima, mientras que Cáceres se queda en los 29 y en los 13.

El cielo permanece poco nuboso con nubes altas, y con nubosidad de evolución por la tarde, más abundante en zonas de sierra, sin descartar algún chubasco con tormenta en el norte montañoso. Viento de componente sur, flojo en general.

Para el domingo, 19 de abril, Badajoz mantiene los grados del sábado, pero Cáceres baja uno (28 y 13 grados). El cielo también se maniene poco nuboso con nubes altas y nubes de evolución diurna, sin descartar algún chubasco en el norte montañoso. Viento con predominio de la componente sur, flojo en general.

Evolución de la semana

La comparación con el resto de la semana deja un cambio claro. El miércoles 15, la Aemet manejaba 24 grados de máxima en Badajoz y 22 en Cáceres. Frente a eso, el fin de semana sube hasta 29 o 30 grados en Badajoz y 27 en Cáceres, según Meteored. Esto significa que la capital pacense gana en torno a 5 o 6 grados respecto al miércoles, y la cacereña suma unos 5 grados.

El ascenso también se aprecia frente al jueves. La Aemet mostraba para Badajoz 24 grados y para Cáceres 22 en su tabla de temperaturas consultada, de modo que el fin de semana mantiene la curva al alza y afianza un ambiente mucho más cálido que el de comienzos de semana.