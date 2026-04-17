La demora para operarse en Extremadura roza los cuatro meses y medio, la cuarta mayor del país

Nota baja para la sanidad pública extremeña. Según los datos publicados el pasado miércoles por parte del Ministerio de Sanidad, Extremadura cerró 2025 con una demora media de 135 días para una intervención quirúrgica no urgente, un plazo que roza los cuatro meses y medio y que sitúa a la comunidad como la cuarta con peor tiempo de espera del país, tan solo por detrás de Andalucía (173), Cataluña (142) y Cantabria (137). Además, ese registro se coloca 14 días por encima de la media nacional (121).

A preguntas de los medios sobre esta cuestión, la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, puso ayer el acento en la evolución de los últimos dos años y resaltó los "avances" logrados para reducir las listas de espera, hasta el punto de que Extremadura ha dejado atrás el último puesto del ránking que ocupaba en 2023. Recordó que en aquel momento "se descubrieron 25.346 pacientes ocultos" en el Servicio Extremeño de Salud (SES), a los que dijo que se fue dando respuesta con el trabajo de los profesionales sanitarios.

En esta línea, aseguró que desde entonces "todos los cortes de listas de espera han sido favorables en lo relativo a un menor tiempo y a un menor número de pacientes", y enmarcó esa evolución en un contexto de incremento de la demanda asistencial. Atribuyó esa mejoría a que el SES ha funcionado al "100% de su actividad", lo que ha permitido alcanzar un "récord histórico" tanto al cierre de 2024 como de 2025.

Pese a ello, la responsable sanitaria admitió que la situación actual "no es suficiente" y defendió que se sigue trabajando "cada día" para ofrecer una mejor respuesta asistencial a los extremeños. «Nosotros somos rigurosos en datos, en tiempo, el Ministerio recibe todos los datos de Extremadura con total transparencia y vamos a seguir por esa línea», apostilló la consejera.

Los datos del departamento de Mónica García sitúan a 22.404 pacientes en espera de una operación en la sanidad pública extremeña al cierre del año, con una tasa de 21,96 por cada 1.000 habitantes frente al 17,69 por cada 1.000 de la media nacional. En este indicador, Extremadura también figura entre las comunidades autónomas con mayor presión asistencial, en una clasificación encabezada por Cantabria, Cataluña, La Rioja y Andalucía.

Especialidades

Por especialidades, traumatología concentra el mayor volumen de pacientes pendientes de cirugía, con un total de 6.514, seguida de oftalmología (4.043) y, en tercera posición, cirugía general y de digestivo (3.279). Tras ellas aparecen urología, con 2.332 pacientes en espera, y otorrinolaringología, con 1.792.

Si se atiende al tiempo medio de espera, los mayores retrasos se registran en cirugía maxilofacial, con 248 días; angiología y cirugía vascular y neurocirugía, ambas con 242; cirugía plástica, con 227; y traumatología, con 192 días. En conjunto, el 23,11% de los pacientes en lista de espera quirúrgica en Extremadura llevaba más de seis meses pendiente de una intervención al finalizar 2025.

Primera consulta

Cabe destacar que las demoras no se quedan solo en los quirófanos. El informe del Ministerio contabiliza 92.290 pacientes pendientes de una primera consulta con el especialista en Extremadura, donde la espera media alcanza ya los 112 días. A ello se suma otro dato revelador: el 53% de los pacientes supera los 60 días de demora, una muestra de la presión que soporta también la atención especializada.

Las mayores bolsas de demora en consultas externas se concentran en traumatología, con 14.501 pacientes, dermatología (12.890) y oftalmología (11.273). También presentan cifras destacadas otorrinolaringología, con 8.360 pacientes, y neurología ( 5.814). Con respecto al tiempo de espera, dermatología encabeza la lista con 195 días de media, seguida de traumatología, con 163 usuarios, neurología (127) y digestivo (123).