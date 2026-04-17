Los cines pierden público en Extremadura: un 10,2% menos de espectadores

Extremadura ha registrado un total de 863.388 espectadores en sus salas de cine en 2025, lo que supone una caída del 10,27 % y el cuarto mayor descenso de entre las comunidades autónomas, según el informe 'Las salas de cine. Datos 2025', presentado este martes por la Federación de Cines de España (FECE).

En cuanto a la recaudación de la taquilla, disminuyó un 6,84 % el pasado año, el cuarto más acusado del país, hasta alcanzar un volumen de 5.368.433 euros en la región.

Extremadura contabilizó 65 pantallas en sus diferentes salas de cine en 2025, una más en relación al año anterior.

La asistencia a los cines en España se ha reducido en 2025 en un 8 % respecto al año anterior -han sido 65 millones los espectadores-, lo que supone el segundo año consecutivo de caída tras el descenso registrado en 2024, una bajada que se ha reflejado en la taquilla: 459 millones de euros, un 4,9 % menos.

Pese al retroceso de público se mantiene el número de salas, con 760 cines (+1,1 %), 3.562 pantallas (+0,1 %) y 732.080 butacas, según ha precisado su directora general, Almudena Férnandez-Golfín.

Según ha explicado a EFE, en la reducción de espectadores confluyen múltiples factores, tanto de la oferta como de la frecuencia con la que se ha acudido al cine. "Quizá hemos ido menos veces al cine, la oferta no ha sido lo suficientemente atractiva y el clima, el cómo está la situación de guerras y los costes de la vida han subido", ha comentado.

Cartel de la película 'Avatar', la cinta más vista del año. / El Periódico

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'Avatar: Fuego y Ceniza' ha liderado el ránking de películas más vistas del año, y 'Padre no hay más que uno 5', la producción española más vista. El cine español ha registrado una cuota del 19 %, en línea con la del año anterior y treinta películas han alcanzado, además el top 1 semanal en 2025.

El mejor fin de semana para las salas ha sido el del 26-28 de diciembre, en el que se ha llegado a la cifra de los 9,9 millones de espectadores, y el día más óptimo del año, el 2 de julio, con 554.244, un mes en el que terminan los colegios y en el que coinciden varios estrenos habitualmente.

La Comunidad de Madrid ha liderado el ranking autonómico con 13,9 millones de espectadores, seguida de Cataluña, con 11,9 millones, y Andalucía, con 9,4.

La Rioja (-3 %), País Vasco (-5,2 %) y Cantabria (-6 %) han registrado los menores descensos respecto a 2024, mientras que Ceuta y Melilla (-19,8 %), Navarra (-11,9 %) y Andalucía (-11,5 %) han anotado las mayores caídas en asistencia.

El censo de las salas ha sido estable, pero sí se han registrado algunos descensos: en Canarias (-13) y Navarra (-9), los mayores, mientras que en Andalucía (más 22) y Cataluña (más 4) se han incrementado las pantallas.

Reparto de ayudas

Ante este descenso de espectadores, FECE ha reclamado un reparto "igualitario" de las ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para garantizar la supervivencia de las salas y fomentar la diversidad cinematográfica.

La solución pasaría porque el Instituto y las comunidades autónomas hicieron el reparto, no basado en los recintos y en los cines que hay en cada comunidad, sino en el número de pantallas en cada territorio para que así todas reciban la misma ayuda independientemente de su ubicación.

"Tener cuatro recintos de una sala no es equivalente a tener cuatro recintos de cinco salas cada una. Y si al final una comunidad que tiene cuatro recintos con una sala no recibe lo mismo que una, que tiene 4,5, pues efectivamente, el reparto no es equitativo ni justo", advierte la directora.

Este reparto, para la federación, es discriminatorio y hace por ejemplo que Madrid haya recibido 1.782 euros por pantalla y Andalucía 2.277 euros, mientras que Cantabria haya alcanzado los 3.807 euros y Navarra los 3.632 euros por pantalla.

Además, comunidades como Aragón, Asturias, Extremadura y La Rioja no han ejecutado aún el reparto de las ayudas, lo que ha dejado a los cines de estos territorios sin acceso a esta línea de apoyo.

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Además de esta medida, la federación ha pedido que la futura ley del cine recoja la regulación de la ventana de exhibición, que transforme la cuota de pantalla en un sistema de incentivos y contemple a las salas en los beneficios fiscales.