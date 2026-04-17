La jubilación anticipada se acerca para 5.700 taxistas y transportistas de Extremadura

Más de 5.700 profesionales autónomos extremeños del sector del transporte y del taxi podrán beneficiarse de una jubilación anticipada si sale adelante la propuesta promovida por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Según ambas organizaciones, de la medida se beneficiarían 1.200 taxistas y 4.500 transportistas en Extremadura, dentro de un plan que busca aplicar coeficientes reductores para adelantar la retirada antes de la edad legal ordinaria.

De hecho, tanto UPTA como UGT han iniciado formalmente el expediente y afrontan ya la fase final de los trabajos necesarios para que este colectivo pueda acceder a ese derecho. La iniciativa se dirige a profesionales sometidos, según ambas organizaciones, a una elevada exigencia física y psicológica derivada de largas jornadas laborales y de tareas que no se limitan a la conducción, sino que incluyen también carga, descarga y reparto de mercancías.

Propuesta de alcance nacional

La propuesta tiene además un alcance nacional relevante, ya que podrá beneficiar potencialmente a más de 50.000 taxistas y cerca de 70.000 transportistas autónomos en todo el país. En el caso extremeño, el impacto se concentra en estos colectivos que llevan años reclamando un reconocimiento específico de la dureza de su actividad profesional.

Tanto UPTA como UGT sostienen que esta reclamación lleva demasiado tiempo pendiente y destacan que en los últimos meses han intensificado los procesos técnicos y administrativos para lograr que la administración reconozca de forma definitiva este derecho. El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha defendido que es necesario ser "especialmente sensibles con profesiones que sufren condiciones de trabajo de extrema dureza" y ha reclamado medidas para mejorar el acceso a "la merecida jubilación".

Ambas organizaciones confían en que el proceso culmine próximamente con la puesta en marcha efectiva de estos coeficientes reductores, lo que supondrá un avance en la protección social de los trabajadores autónomos del sector del transporte.