Unidas tacha de infame el acuerdo de PP y Vox: "Es una tomadura de pelo absoluta para los extremeños"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha cargado este viernes contra el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para la formación del próximo gobierno regional. Tras reunirse con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha denunciado el contenido del pacto y ha cuestionado su viabilidad.

De Miguel ha calificado de "infame" el acuerdo suscrito entre ambas formaciones y ha asegurado que, tras meses de negociación, el resultado supone "una tomadura de pelo absoluta" para los extremeños.

A su juicio, resulta "realmente increíble" que PP y Vox hayan tardado "cuatro meses en negociar" un documento que, según ha afirmado, presenta graves problemas de aplicación. En ese sentido, ha advertido de que una parte de las medidas "no podrá realizar" y que otra parte sería directamente "ilegal".

Críticas a las medidas incluidas

La portavoz ha sostenido que el texto incorpora propuestas sobre las que la Junta no tendría capacidad de actuación. "Estamos ante un acuerdo que la mitad no podrá realizar porque no tienen competencias ni para imponer la prioridad nacional, ni para acabar con el Mercosur, ni para nada de lo que plantean en ese documento", ha señalado.

De Miguel ha considerado además que el pacto tendrá consecuencias especialmente negativas para los sectores más frágiles de la comunidad. Según ha afirmado, el acuerdo va a causar "mucho dolor a las personas más vulnerables" de la región, precisamente aquellas que, a su entender, necesitan unos servicios sociales "fuertes".

Aviso sobre servicios sociales y medio natural

La dirigente de Unidas por Extremadura ha abundado en esa idea al asegurar que, si los servicios sociales en manos del Partido Popular ya estaban "heridos de muerte", a partir de ahora los extremeños no podrán contar con una administración que vele por que la ciudadanía tenga "calidad de vida" y pueda vivir "dignamente" en Extremadura.

PP Extremadura

También ha cargado contra el contenido ideológico del documento. Para De Miguel, el acuerdo refrenda que "Vox no ha venido para mejorar la vida de nadie" y recoge una visión de "extrema derecha, de ultraderecha". Ha puesto como ejemplo la propuesta de "eliminar todas las limitaciones naturales", una formulación que, en su opinión, va a "retrotraer" a la región a décadas pasadas y favorecerá "la contaminación, el deterioro y el destrozo ambiental".

Respuesta a Guardiola y acusación de crispación

De Miguel ha replicado igualmente a las palabras de María Guardiola sobre un supuesto avance hacia la democracia y el fin de la crispación. La portavoz ha contrapuesto esa lectura con lo ocurrido el mismo día en que se cerró el pacto, cuando el futuro vicepresidente de la comunidad, Óscar Fernández, acudió al pleno del Ayuntamiento de Cáceres a "increpar" a los concejales de Unidas Podemos.

"Lo hizo simplemente por generar crispación y por enfangar las instituciones democráticas, que es a lo que ha venido Vox", ha remarcado. En su opinión, entre las medidas pactadas "no hay ni una" orientada a construir "una tierra de futuro y una tierra mejor".

Un gobierno que da por sentenciado

La portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que PP y Vox van a hacer un "flaquísimo favor" a la región y ha defendido que el nuevo Ejecutivo no va a conducir a Extremadura hacia "nada bueno". Frente a ese diagnóstico, ha situado como único aspecto positivo que, a su juicio, "va a ser imposible que este gobierno dure cuatro años".

"Estamos ante un gobierno que ya está sentenciado y las caras de la señora Guardiola ayer nos dieron la clara y vívida imagen de que ella aprieta mucho la mandíbula para firmar ese acuerdo de gobierno, a pesar suyo", ha señalado.

Balance de las elecciones anticipadas

De Miguel ha enmarcado la situación actual en lo que considera el "absoluto fracaso" de las elecciones anticipadas. Para la dirigente, se trata además de "una derrota sin precedentes" para María Guardiola.

Según ha afirmado, ese resultado político se traduce en que la candidata popular ha tenido que ceder a Vox áreas de especial peso institucional, al "arrancar agricultura y ganadería y medio natural, arrancar familia y servicios sociales" para entregárselas a su socio de gobierno.