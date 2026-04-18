Aumenta la competencia por alquilar pisos en Extremadura: casi un 30% en Badajoz

La demanda del alquiler en Extremadura continúa en crecimiento pese al exagerado auge de los precios. El número de contactos interesados en cada anuncio de alquiler en Badajoz ha aumentado un 28 por ciento en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2025 y en Cáceres un 14%, frente a una media nacional del 17%, según ha informado el portal inmobiliario idealista.

Concretamente, los anuncios de viviendas en alquiler en Badajoz publicados en idealista recibieron una media de 14 contactos antes de darse de baja y en Cáceres 10, mientras que a nivel nacional ascendieron a 41.

El aumento de la competencia por un alquiler en las provincias extremeñas aún está lejos del registrado en otras, como en Lérida, donde ha crecido un 67%; Palencia (+65%), Navarra (+59%) o Zaragoza (+52%).

A nivel nacional

Álava lidera el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 118 familias. Le siguen Navarra (109), Barcelona (98), Guadalajara (98), Zaragoza (78) y Tarragona (66). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (10), Salamanca (13) y Badajoz (14).

Y en cuanto a las capitales de provincia, hay nueve en las que el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%. Se trata de las ciudades de Palencia (+76%), Lérida (+69%), Pamplona (+62%), Ciudad Real (+59%), Barcelona (+58%), Huelva, Tarragona y Girona (las 3 con un incremento del 57%) y Zaragoza (+55%).

En Bilbao la competencia ha crecido un 9%, mientras que en Madrid lo ha hecho un 6%. En el lado contrario, hay tres capitales donde la competencia se ha reducido: Ávila (-6%), Cáceres (-5%) y Sevilla (-3%).

Barcelona es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 99 familias por cada anuncio, seguida de Palma (69), Madrid (47), San Sebastián (45), Bilbao (42) y Valencia (35). Por debajo de estas cifras se sitúan Málaga y Sevilla (con 34 familias compitiendo por cada anuncio) y Alicante (30).

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Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 127 contactos. Le siguen Vitoria (125 familias), Pamplona (110), Lérida (93) y Zaragoza (86).