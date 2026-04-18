El bus gana músculo en Extremadura con la mayor subida de usuarios de toda España

El transporte urbano por autobús ganó peso en Extremadura durante el mes de febrero. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad registró 1.263.000 viajeros, lo que supone un incremento interanual del 8,9 %, el mayor del país.

Este crecimiento se sitúa además por encima de la media nacional del transporte urbano, que aumentó un 2 % en el mismo periodo. En términos globales, el uso del autobús urbano en la región también se coloca cerca de un 9 % por encima de su media anual, lo que apunta a una consolidación del servicio en ciudades como Badajoz, Cáceres o Mérida.

Contexto nacional: caída del tren tras el accidente

El incremento del autobús urbano en Extremadura coincide con un contexto nacional marcado por el retroceso del ferrocarril. En febrero, el uso de la alta velocidad cayó un 32,1 % interanual, el mayor descenso desde la pandemia, tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba).

Este factor contribuyó a una bajada del 15,8 % en el transporte interurbano por tren, así como a una caída del 13,8 % en los servicios de cercanías, afectados también por incidencias en distintas redes, incluidas las de Cataluña.

Más autobús frente a menos interurbano

A nivel nacional, el transporte público registró más de 470,1 millones de pasajeros en febrero, una cifra prácticamente estable (-0,1 %). Sin embargo, el comportamiento fue desigual según el modo.

Mientras el transporte urbano creció, el interurbano descendió un 4,2 %, aunque dentro de este segmento el autobús logró subir un 5 %, consolidándose como alternativa frente a otros medios.

En el ámbito autonómico, tras Extremadura se situaron el País Vasco (7,9 %) y Castilla y León (7,5 %) como las regiones con mayor incremento en el uso del autobús. En el lado contrario, Galicia (-3,9 %), Murcia (-3,6 %) y la Comunidad de Madrid (-1,4 %) registraron descensos.

Una señora montándose en el autobús. / Ayuntamiento de Mérida

Otros modos: metro, avión y transporte especial

El metro también experimentó una evolución positiva, con un aumento del 3,6 % interanual. En cambio, el transporte aéreo interior bajó un 1,8 %, con descensos especialmente en los vuelos entre la Península y las islas (-4,9 %).

Por su parte, el transporte especial —como el escolar o laboral— cayó un 4,6 %, mientras que el discrecional creció un 6 %, reflejando cambios en los patrones de movilidad.

Un cambio de hábitos en estudio

Los datos del INE apuntan a un posible trasvase de usuarios hacia el autobús, especialmente en el ámbito urbano y regional. En el caso de Extremadura, este comportamiento puede estar vinculado tanto a factores coyunturales como a la mejora de servicios o tarifas, si bien el organismo estadístico no detalla las causas.

La evolución en los próximos meses permitirá confirmar si se trata de una tendencia sostenida o de un repunte puntual condicionado por la situación del transporte ferroviario.