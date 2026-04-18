Extremadura destina 100.000 euros a cinco cortometrajes en 2026 en pleno retroceso del público en salas

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la resolución de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes por la que se conceden ayudas para la producción de cinco cortometrajes en la comunidad durante 2026. La cuantía global asciende a 100.000 euros, repartidos en cinco subvenciones de 20.000 euros cada una.

Las producciones beneficiarias son "Avestruz", de la productora Silencio de Pelís S.L.; "Pistachos", de Filmaker Monkeys S.L.; "María (La portuguesa)", de Novena.Nubes Producciones S.L.U.; "Adjetivos para un extraño", de Synopsis factory 103 of Communication SL, y "Despiera", de Héctor Ramos García.

Plazos y obligaciones de las ayudas

Según recoge la resolución, los proyectos subvencionados deberán haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2026 y tendrán que finalizar antes del 30 de junio de 2027.

Además, las producciones beneficiarias deberán hacer constar el apoyo de la Junta de Extremadura en todos los materiales de promoción, distribución y publicidad. También autorizarán a la Administración autonómica a exhibir las cintas en circuitos culturales y no comerciales.

Entre las obligaciones fijadas figura igualmente la comunicación a la Consejería de Cultura de la fecha de inicio y finalización del rodaje, así como la entrega a la Filmoteca de Extremadura de una copia de todos los materiales promocionales editados. La resolución añade otra condición relevante: al menos el 50% de los gastos presupuestados deberá invertirse en España o en productoras nacionales.

Un impulso a la creación en un contexto delicado

La resolución llega en un contexto de retroceso para la exhibición cinematográfica en Extremadura. La región registró 863.388 espectadores en sus salas de cine en 2025, lo que supone una caída del 10,27%, el cuarto mayor descenso entre comunidades. La recaudación en taquilla también bajó un 6,84% el pasado año, hasta situarse en 5.368.433 euros. Pese a ello, Extremadura cerró 2025 con 65 pantallas, una más que el año anterior.

En el conjunto del país, la asistencia al cine descendió un 8% en 2025, con 65 millones de espectadores, mientras que la taquilla se redujo un 4,9%, hasta los 459 millones de euros. Aun así, el número de cines se mantuvo estable, con 760 salas, 3.562 pantallas y 732.080 butacas.

En ese contexto nacional, Extremadura aparece entre los territorios con peores datos de evolución de público. La concesión de ayudas a cortometrajes no corrige por sí sola esa caída de espectadores, pero sí refuerza una de las patas del ecosistema audiovisual: la creación de contenidos.

Un sector pendiente de más apoyos

Mientras tanto, desde la Federación de Cines de España se ha reclamado un reparto "igualitario" de las ayudas del ICAA en función del número de pantallas de cada territorio, y ha advertido de que comunidades como Extremadura aún no han ejecutado ese reparto, lo que ha dejado a las salas de la región sin acceso a esa línea de apoyo.

Así, el panorama del cine extremeño se mueve hoy entre dos necesidades complementarias: apoyar la producción local y reforzar también la exhibición para frenar la pérdida de espectadores.