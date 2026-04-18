La Fiesta de la Jara en Flor reúne a toda La Siberia en Sancti-Spíritus

La comarca de La Siberia extremeña ha celebrado este sábado, 18 de abril, una nueva edición de la Fiesta de la Jara en Flor, considerada la cita más importante del año en el territorio. En esta ocasión, el municipio de Sancti-Spíritus ha acogido el evento, que ha congregado a vecinos y visitantes de los 18 pueblos integrados en el Grupo de Acción Local CEDER La Siberia, entidad organizadora.

Durante toda la jornada, la localidad se convirtió en un punto de encuentro comarcal con una amplia programación dirigida a todos los públicos. Talleres, pasacalles, actuaciones folclóricas, exposiciones, rutas interpretativas y actividades infantiles llenaron las calles de ambiente festivo y participación.

Uno de los principales atractivos fue el mercado de productos agroalimentarios y artesanales, donde los asistentes pudieron conocer y adquirir productos locales, reflejo del potencial económico, cultural y gastronómico de la comarca.

La jornada comenzó a las 10:30 horas con la recepción oficial de autoridades en la Agencia de Lectura, seguida de un pasacalles protagonizado por grupos de folclore de La Siberia, que dio paso al acto inaugural. En él intervinieron el alcalde de Sancti-Spíritus, Manuel Moralo Castro; la presidenta del CEDER La Siberia, Rosa María Araújo Cabello; el diputado comarcal de la Diputación de Badajoz, Saturnino Alcázar Vaquerizo; la directora general de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel González; y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro Gata.

Galardonados

Tras las intervenciones, se entregaron los Premios La Siberia 2026, que reconocen trayectorias destacadas en los ámbitos económico, social y cultural. Los galardonados de esta edición han sido Manuel Ortiz Lázaro, en la categoría económica; el grupo Los Sanguijuelas del Guadiana, en la cultural; y la Ruta Senderista Solidaria Aarón, en la social.

Asimismo, se hizo entrega de los premios del XVI Concurso Fotográfico “Comarca de La Siberia”. Los reconocimientos recayeron en Victoria Martínez Martínez, por la obra “Patrimonio y devoción: Corpus en La Siberia”; Pedro Luis Trapilla Leo, por “Remanso”; y Felipe Merino Gutiérrez, por “Raíces que abrazan el tiempo”.

A partir del mediodía, el escenario principal acogió actuaciones de grupos y asociaciones folclóricas de toda la comarca, prolongando el ambiente festivo durante la tarde. El programa se completó con las actuaciones de Celia Romero y Gala, y concluyó con el concierto acústico “Homenaje a Manolo García”.

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Una edición más, la Fiesta de la Jara en Flor se consolida como el gran encuentro anual de La Siberia, una iniciativa que pone en valor el patrimonio, las tradiciones y el orgullo rural, al tiempo que refuerza los lazos entre los municipios del territorio. Desde el CEDER La Siberia destacan que se trata de “un auténtico canto a la vida rural y a nuestro patrimonio vivo”.