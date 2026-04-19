Astrofísica, nutrición, cine, IA... también se aprende en el ‘insti’

El sistema educativo no deja de innovar y las materias tradicionales han hecho un hueco en Extremadura a otras asignaturas menos comunes, pero interesantes y motivadoras para muchos estudiantes. Se llaman materias de oferta propia y materias basadas en un trabajo monográfico, proyecto interdisciplinar o colaboración con un servicio a la comunidad y son propuestas y diseñadas por los propios centros educativos que así lo deseen. Se cursan como optativas en tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), pero siempre tras el visto bueno siempre de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional en base a unos criterios previamente establecidos.

Este curso 2025-2026 se están impartiendo en los distintos institutos extremeños un total de 264 asignaturas de este tipo (62 de ellas nuevas que comenzaron en septiembre tras ser aprobadas por Educación el año pasado) y para el próximo curso, 2026-2027, la Secretaría General de Educación acaba de publicar una resolución en la que autoriza una veintena de materias de este tipo que se añadirán a la oferta actual.

De momento, la demanda es elevada y son un total de 8.454 alumnos extremeños los que están matriculados en algunas de estas optativas. Según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, 4.220 estudiantes cursan alguna de las 217 asignaturas optativas de este tipo que se ofertan en 3º de la ESO y otros 4.234 hacen lo propio en 4º de ESO, que cuenta con una oferta de otras 247 materias.

La temática es muy variopinta y toca sectores y áreas esenciales, muy actuales o de interés entre los jóvenes: Economía de Bolsillo, Botánica aplicada, Habilidades para la Independencia, Nutrición, Salud Mental, Historia y Cine... son algunas de las muchas que ya se existen y a las que se sumarán a partir de septiembre otra veintena de nuevas materias de ámbitos muy diferentes que van desde Iniciación al Ajedrez en el IES Virgen de Soterraño de Barcarrota (Badajoz) a la Astrofísica Aplicada y Cuantitativa en el IES Universidad Laboral de Cáceres, Debate y Oratoria en el IES Virgen de Gracia de Oliva de la Frontera (Badajoz) o Alimentación y Salud en el IES Virgen del Puerto de Plasencia. Otras interesantes opciones son Inteligencia Artificial, Programación y Robótica que se ha autorizado en el IES Alagón de Coria (Cáceres), Marketing y Redes Sociales para jóvenes o Iniciación a la Automoción en el IES Maestro Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera.

En la provincia de Cáceres también destacan Taller de Iniciación a la Gastronomía y Teatro en Plasencia, y en la de Badajoz despuntan Educación Ecosocial a través del huerto escolar en Zalamea de la Serena, La aventura de la ciencia en Oliva de la Frontera o Cultura Audiovisual en la ciudad de Badajoz.

Estas, entre otras, son de nueva creación en esos centros, por lo que la oferta del próximo curso, por tanto, seguirá creciendo con esta modalidad de asignaturas que se han hecho un hueco imprescindible en los institutos de Enseñanza Secundaria de Extremadura desde que se incluyó en el decreto por el que se establece el currículo en la ESO, en el año 2022, aunque se pusieron en marcha con anterioridad.

La norma distingue dos grandes bloques. Por un lado, las materias de oferta propia, para las que el centro debe desarrollar un currículo propio y asignarlas a un departamento. Por otro, las materias basadas en un trabajo monográfico, un proyecto interdisciplinario o una colaboración con un servicio a la comunidad, para las que debe elaborarse una propuesta pedagógica específica. Y en todos los casos, esta oferta propia, permite a los centros complementar y personalizar su currículo y diferenciarse, profundizando en áreas de interés para adaptar la oferta educativa a las necesidades específicas del centro, el contexto socioeducativo del alumnado, la identidad extremeña o los intereses creativos y prácticos.