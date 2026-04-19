Cinco conductores profesionales dan positivo en drogas en Extremadura

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han desarrollado durante el último semestre controles conjuntos en las carreteras de Extremadura, una actuación centrada en reforzar tanto la seguridad vial como el cumplimiento de la normativa laboral en el transporte profesional. El balance ha dejado cinco denuncias a conductores profesionales que dieron positivo en drogas, además de otras incidencias relacionadas con documentación, condiciones laborales y prevención de riesgos.

La actuación se ha enmarcado en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior. La principal novedad de estos controles ha sido su realización directamente en carretera, en las inmediaciones de zonas industriales de distintas poblaciones extremeñas, con el objetivo de supervisar tanto el estado de los vehículos y sus conductores como la situación laboral de los trabajadores.

¿Qué supervisan?

Por parte de la Guardia Civil, los agentes han llevado a cabo tareas de control de documentación e ITV, uso del cinturón, alcoholemia y presencia de drogas en el organismo. De forma paralela, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha revisado cuestiones vinculadas a la normativa laboral, la prevención de riesgos, la Seguridad Social, los movimientos migratorios y el trabajo de extranjeros. Esa labor ha permitido detectar faltas de alta tanto en el régimen general como en el RETA, además de formular requerimientos en materia preventiva.

Los agentes también han tramitado denuncias por infracciones a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y a la Ley de Seguridad Vial. Tanto la Guardia Civil como la Inspección de Trabajo han subrayado que este tipo de actuaciones resulta clave para prevenir accidentes laborales y mejorar la seguridad en carretera.