Isabel Gemio vuelve a las aulas de Alburquerque con un premio de radio escolar

La localidad pacense de Alburquerque dará nombre a una nueva cita vinculada a la escuela y a la comunicación. El CEIP Ángel Santos impulsa la primera edición de los Premios de Radio "Isabel Gemio", un certamen que nace con vocación regional y que pone el foco en una herramienta cada vez más presente en las aulas: el pódcast.

Bajo el lema "Cuéntame una historia", la convocatoria se dirige a alumnos de Infantil y Primaria de los centros educativos de Extremadura. El objetivo, según se desprende de la información difundida sobre esta iniciativa, es estimular el talento comunicativo de los escolares y favorecer el desarrollo de competencias vinculadas a la expresión oral, la narración y la creatividad.

Los participantes han debido elaborar piezas sonoras originales en formato pódcast, con una duración máxima de cinco minutos. En esos trabajos podían abordar géneros como el cuento, el relato, la leyenda o la narración de experiencias personales, un abanico amplio que conecta con la tradición oral y con nuevas formas de producción sonora adaptadas al entorno educativo.

La radio entra en el aula

La propuesta refuerza una tendencia que gana terreno en muchos colegios: utilizar formatos de audio para trabajar la dicción, la capacidad de síntesis, la organización del discurso y la seguridad al hablar en público. En un contexto en el que las competencias comunicativas tienen cada vez más peso, el certamen sitúa a la radio escolar y al pódcast como herramientas útiles para aprender desde edades tempranas.

El hecho de que la convocatoria se abra a centros de toda la región añade además una dimensión autonómica a una iniciativa nacida en un municipio con fuerte identidad cultural y patrimonial. Para muchos docentes, este tipo de actividades permiten introducir metodologías más participativas y dar protagonismo al alumnado a través de proyectos con un resultado tangible.

En este caso, el formato elegido obliga a condensar una historia en pocos minutos, trabajar el ritmo narrativo y cuidar tanto el contenido como la forma. Todo ello convierte la experiencia en un ejercicio pedagógico que va más allá del mero concurso.

Entrega de premios en el Castillo de Luna

El acto de entrega de premios está previsto para el próximo 1 de mayo, a las 12.30 horas, en el Centro de Interpretación del Medievo, ubicado en los baluartes del Castillo de Luna de Alburquerque. El emplazamiento añade un componente simbólico a una cita que une educación, comunicación y patrimonio local.

La organización ha señalado además que el evento cuenta con el respaldo de distintas entidades. La elección del escenario y el carácter abierto del certamen refuerzan la voluntad de dar visibilidad pública a los trabajos de los escolares y de vincular la iniciativa con uno de los enclaves más reconocibles del municipio.

Un homenaje a Isabel Gemio desde su tierra

Los premios llevan el nombre de Isabel Gemio, una de las comunicadoras extremeñas más conocidas del país y natural de Alburquerque. Su vinculación con la radio y con su localidad natal explica que sea la figura elegida para dar identidad a esta primera edición.

La periodista inició su trayectoria profesional en Radio Extremadura y, a lo largo de más de cuatro décadas, ha desarrollado una amplia carrera en medios de comunicación nacionales. Entre sus trabajos más conocidos figuran espacios radiofónicos como "Te doy mi palabra", en Onda Cero, así como programas televisivos de gran repercusión como "Sorpresa, sorpresa" o "3x4".

Su trayectoria ha sido reconocida con premios como el Ondas a su carrera, varios TP de Oro, la Antena de Oro y el Micrófono de Oro. Junto a su labor en los medios, preside la fundación que lleva su nombre, centrada en la investigación de enfermedades raras.

El vínculo de Gemio con Alburquerque sigue siendo estrecho. La periodista figura también entre las promotoras de la Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque, una entidad orientada a la defensa, conservación y promoción del Castillo de Luna. Ese arraigo local da sentido al homenaje que ahora le rinde su pueblo a través de una iniciativa educativa que mira a las nuevas generaciones.

Una cita que puede crecer en próximas ediciones

La primera edición de estos galardones llega con una formulación sencilla pero con margen de recorrido. Si logra consolidarse, el certamen puede abrir una vía interesante para que los centros extremeños compartan experiencias de comunicación escolar y para que el pódcast gane presencia como recurso educativo.

En una comunidad donde la escuela rural y los proyectos de innovación educativa tienen un peso relevante, propuestas de este tipo también sirven para tender puentes entre municipios, profesorado y alumnado. Alburquerque coloca así en el mapa regional una iniciativa que combina el reconocimiento a una voz histórica de la radio con el impulso a las voces que empiezan.